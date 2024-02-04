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Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как будто они животные»



PAGE HAMILTON в интервью "Everblack" обсудил как события последних лет в мире, включая глобальную пандемию и политические беспорядки, вдохновили его на создание некоторых песен с последнего альбома группы "Left":



«Кажется, мы погружаемся в хаос. Каждый век человечества был более жестоким, чем следующий, а в 20-м веке были убиты миллионы людей. И вот мы слушаем, как кандидат в президенты США говорит о том, чтобы посадить детей в клетки, о "якорных детях", то есть о детях, которые родились в США, но от родителей-иммигрантов.



У нас есть некоторые проблемы. И именно здесь мы должны вернуться на путь истинный. GOP, Республиканская партия, правое крыло, как бы вы его ни называли, в этой стране — меньшинство, и наша система разрушена, именно поэтому у нас были — начиная с Никсона — президенты, которые не заслуживали быть президентами, потому что они не побеждали в народном голосовании. Один из них победил, я не помню, кто именно. Они победили на выборах членов коллегии выборщиков. И вот, как народ, большинство подвергается политике, с которой мы не согласны. А это не демократия. Демократия заключается в том, что если я получу два голоса, а вы — один, то я выиграю — моя сторона выиграет. И вот разразилась пандемия, и мы убедились, какое дерьмовое шоу устроил Белый дом Дональда Трампа, и мысль о том, что этот парень может выиграть перевыборы, приводит меня в ужас. И это должно ужасать всех, не только американцев».



Кроме того, Page затронул тему войны между Израилем и ХАМАСом и растущей озабоченности гуманитарными условиями в Газе, поскольку Израиль продолжает наступление в отместку за самое жестокое нападение ХАМАСа на мирных жителей за всю 75-летнюю историю Израиля.



«Посмотрите на Нетаньяху. Он чертов подонок и чертов лживый мошенник. ХАМАС видит слабость. Перед тем как все это произошло, в Израиле каждые выходные проходили акции протеста, и люди видят это, враги видят это. Такое ощущение, что мы вот-вот начнем Третью мировую войну. Мы уже бомбим Иран, сбиваем беспилотники. Они говорят об уничтожении Газы, как будто они животные. Я читал и слушал министра обороны Израиля, и эти люди, они говорят о них как о животных. Это человеческие существа. Как будто мы ничему не научились после Второй мировой войны...»







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