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*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 16
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Helmet

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Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как будто они животные»



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PAGE HAMILTON в интервью "Everblack" обсудил как события последних лет в мире, включая глобальную пандемию и политические беспорядки, вдохновили его на создание некоторых песен с последнего альбома группы "Left":

«Кажется, мы погружаемся в хаос. Каждый век человечества был более жестоким, чем следующий, а в 20-м веке были убиты миллионы людей. И вот мы слушаем, как кандидат в президенты США говорит о том, чтобы посадить детей в клетки, о "якорных детях", то есть о детях, которые родились в США, но от родителей-иммигрантов.

У нас есть некоторые проблемы. И именно здесь мы должны вернуться на путь истинный. GOP, Республиканская партия, правое крыло, как бы вы его ни называли, в этой стране — меньшинство, и наша система разрушена, именно поэтому у нас были — начиная с Никсона — президенты, которые не заслуживали быть президентами, потому что они не побеждали в народном голосовании. Один из них победил, я не помню, кто именно. Они победили на выборах членов коллегии выборщиков. И вот, как народ, большинство подвергается политике, с которой мы не согласны. А это не демократия. Демократия заключается в том, что если я получу два голоса, а вы — один, то я выиграю — моя сторона выиграет. И вот разразилась пандемия, и мы убедились, какое дерьмовое шоу устроил Белый дом Дональда Трампа, и мысль о том, что этот парень может выиграть перевыборы, приводит меня в ужас. И это должно ужасать всех, не только американцев».

Кроме того, Page затронул тему войны между Израилем и ХАМАСом и растущей озабоченности гуманитарными условиями в Газе, поскольку Израиль продолжает наступление в отместку за самое жестокое нападение ХАМАСа на мирных жителей за всю 75-летнюю историю Израиля.

«Посмотрите на Нетаньяху. Он чертов подонок и чертов лживый мошенник. ХАМАС видит слабость. Перед тем как все это произошло, в Израиле каждые выходные проходили акции протеста, и люди видят это, враги видят это. Такое ощущение, что мы вот-вот начнем Третью мировую войну. Мы уже бомбим Иран, сбиваем беспилотники. Они говорят об уничтожении Газы, как будто они животные. Я читал и слушал министра обороны Израиля, и эти люди, они говорят о них как о животных. Это человеческие существа. Как будто мы ничему не научились после Второй мировой войны...»




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КомментарииСкрыть/показать 12 )

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4 фев 2024
IJzerklompje
Смешались в кучу правые сионисты, левые антифашисты, либеральные антисемиты, консервативные антиисламисты...
Like!1
4 фев 2024
Red One
IJzerklompje, ...православные сталинисты, монархисты-коммунисты, имперцы-сатанисты, чернокожие славяне, панки-единоросы...
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4 фев 2024
gravitgroove
Red One, все в порядке, как показали годы твоих комментариев ты так же являешься исключением из правил и нетакимкаквсе, когда дело доходит до впроса что в стане фанатов Pantera не может быть заднеприводных.
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4 фев 2024
olly71
*они говорят о них как о животных* - зачем он оскорбляет животных сравнением их с этими существами ?
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4 фев 2024
gravitgroove
olly71, ты это об арабах из Газы, или Ливана?
Ты не забывай, что там, что там - это генетически такой же народ, как и Евреи, кретин.
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4 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, и все они, все мы - люди. расчеловечивание кого-угодно, даже врага - очень плохая вещь.
Like!4
4 фев 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, полностью согласен.
Поэтому я и писал раньше, почему сионизм не лучше любого другого шовенизма. Итог можешь видеть выше, как пример. Это пугало с его заявлением - типичный представитель этого движения.
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4 фев 2024
Alice Malign
olly71, зачем ты оскорбляешь все живое, оставляя такие комментарии, и вообще, существуя?
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4 фев 2024
IJzerklompje
olly71, вы там на ближневосточных песках, что ли, за весь отошедший от Средневековья мир в плане дикарства отдуваетесь? Как возьмёшься послушать обе ваши страны и страстно сочувствующих, так уши вянут. Это хуже любой России и даже хуже требований сталинских шизов, которым Владимир Владимирович "слишком либеральный". Схлестнулись жаба с гадюкой, ëкарный мардук. И это даже сейчас не о сопоставлении причино-следственных связей двух конфликтов речь. Вы бы просто на секундочку взяли и симметрично переложили свои текущие настроения симметрично на текущее российское общество - вы же от такого там всем еврейским государством охуеете.
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4 фев 2024
M
Mad Katz
ХЗ чо это за говнотолкатель премудрый, но единственным отличительным признаком человека можно считать умение договориться в любой ситуации. Невостребованное в сытое мирное время абсолютно...
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4 фев 2024
HeliosHyperion
G2 высралась в каментах нутром, как обычно.
Холокоста не было, но он обязательно будет (с) АХС

просмотров: 627

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