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HELMET отменили тур из-за плохих продаж



HELMET вынуждены отменить совместные гастроли с LOCAL H. по США. Отмена концерта вызвана сочетанием значительных финансовых проблем и более низких, чем ожидалось, продаж билетов, что является общей проблемой для многих артистов в этом году.



Фронтмен HELMET Page Hamilton: «Как бы нам ни хотелось снова отправиться в путь и играть, этот тур сложился для нас неудачно. Мы с нетерпением ждем предстоящего европейского тура в ноябре-декабре, который выглядит отлично, а в 2025 году мы вновь попробуем в США».















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