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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 71
*Новая песня NILE 47
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 31
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
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Helmet

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HELMET отменили тур из-за плохих продаж



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HELMET вынуждены отменить совместные гастроли с LOCAL H. по США. Отмена концерта вызвана сочетанием значительных финансовых проблем и более низких, чем ожидалось, продаж билетов, что является общей проблемой для многих артистов в этом году.

Фронтмен HELMET Page Hamilton: «Как бы нам ни хотелось снова отправиться в путь и играть, этот тур сложился для нас неудачно. Мы с нетерпением ждем предстоящего европейского тура в ноябре-декабре, который выглядит отлично, а в 2025 году мы вновь попробуем в США».








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