15 окт 2023



Вокалист HELMET: «Я имею полное право говорить на политические темы»



Page Hamilton в интервью 99ROCK WKSM рассказал о том, что события последних лет вдохновили его на создание лирики к альбому "Left":



«Мне кажется, что в нашей стране очень много деструктивных сил в политическом аспекте. И я имею полное право выражать свое мнение. Я плачу налоги.



Я хотел велосипед в возрасте 10 лет, и мой дорогой папа, покойся с миром, и моя мама, и папа, брат [и] сестра, все они были республиканцы, и папа сказал: "О, ты хочешь велосипед? Ну, тогда мы лучше найдем тебе работу". И он научил меня платить налоги и все остальное в возрасте 10-11 лет.



Мы всегда должны уметь обсуждать проблемы. Дискуссия — это очень полезно. И когда же возник этот раскольничий тон?



Любой, кто не согласен с [бывшим президентом США Дональдом Трампом], — ужасный человек, который должен быть... Генерал [Марк] Милли должен быть повешен за государственную измену. Да ладно. Этот парень служит нашей стране, американским военным. [в прошлом месяце Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что телефонный звонок Милли с целью успокоить Китай после штурма Капитолия США 6 января 2021 года был "настолько вопиющим поступком, что в былые времена за него полагалась бы смертная казнь"].



Республиканцы [в Конгрессе], я не знаю, что они делают, но сейчас это опасно - очень опасно. Нам нужно собраться, чувак. Мне кажется, что есть огромный контингент, который просто хочет... Наверное, это очень выгодная работа. У тебя есть бюджет на поездки в полмиллиона долларов в год, люди в твоем офисе, в кабинете, и ты зарабатываешь все эти деньги. И это хорошая работа, поэтому они не хотят потерять ее. Поэтому они делают то, что, по их мнению, поможет им сохранить работу. Но это не то, за что мы вам платим. Мы платим вам за то, чтобы вы управляли страной и заботились о гражданах нашей страны, в том числе и обо мне. Потому что я не умею прокладывать дороги, делать операцию на теле или что-то подобное.



Я верю, что нас больше, чем людей, которые не верят в страну — честно верю... Поэтому как певец в кавычках хэви-метал группы или хардкор, пост-хардкор, да называйте нас как хотите, хоть инди-роком, я могу достаточно громко заявить о своей позиции».







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