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Гитарист METALLICA упал на сцене
33
Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»
30
Стриминг для рокеров и металлистов
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20
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19
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16
Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших си...
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Гитарист METALLICA упал на сцене
33
Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»
30
Стриминг для рокеров и металлистов
20
PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай...
20
HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом
19
все новости группы
Helmet
США
Hard Rock
Alternative Metal
Hard Core
http://www.helmetmusic.com
Myspace:
http://www.myspace.com/helmetrocks
VK.com:
https://www.instagram.com/helmet_music
Facebook:
https://www.facebook.com/HelmetMusic
1 дек 2023
:
Видео с выступления HELMET
11 ноя 2023
:
Новое видео HELMET
15 окт 2023
:
Вокалист HELMET: «Я имею полное право говорить на политические темы»
7 окт 2023
:
Вокалист HELMET считает Трампа расистом
21 сен 2023
:
Новая песня HELMET
25 авг 2023
:
Новая песня HELMET
11 июл 2023
:
Новый альбом HELMET выйдет осенью
1 мар 2022
:
Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек HELMET
29 дек 2021
:
Вокалист HELMET — о новом материале
10 дек 2021
:
Вокалист HELMET: «COVID-19 не смотрит на границы»
16 сен 2021
:
Концертный релиз HELMET выйдет осенью
27 апр 2021
:
Новая песня HELMET
22 окт 2020
:
Лидер HELMET — о влиянии на PANTERA
23 фев 2018
:
Новое видео HELMET
10 июн 2017
:
HELMET отметят юбилей выпуском винила
27 окт 2016
:
Фрагмент новой песни HELMET
5 окт 2016
:
Видео с текстом от HELMET
8 сен 2016
:
Новый альбом HELMET выйдет осенью
16 апр 2013
:
COMPRESSORHEAD исполнили кавер-версию HELMET
14 окт 2011
:
Новое видео HELMET
сегодня
Видео с выступления HELMET
Видео с выступления HELMET, которое состоялось 12 ноября в Slaktkyrkan, Stockholm, Sweden, доступно для просмотра ниже.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет