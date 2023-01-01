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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
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Helmet

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1 дек 2023 : 		 Видео с выступления HELMET

11 ноя 2023 : 		 Новое видео HELMET

15 окт 2023 : 		 Вокалист HELMET: «Я имею полное право говорить на политические темы»

7 окт 2023 : 		 Вокалист HELMET считает Трампа расистом

21 сен 2023 : 		 Новая песня HELMET

25 авг 2023 : 		 Новая песня HELMET

11 июл 2023 : 		 Новый альбом HELMET выйдет осенью

1 мар 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек HELMET

29 дек 2021 : 		 Вокалист HELMET — о новом материале

10 дек 2021 : 		 Вокалист HELMET: «COVID-19 не смотрит на границы»

16 сен 2021 : 		 Концертный релиз HELMET выйдет осенью

27 апр 2021 : 		 Новая песня HELMET

22 окт 2020 : 		 Лидер HELMET — о влиянии на PANTERA

23 фев 2018 : 		 Новое видео HELMET

10 июн 2017 : 		 HELMET отметят юбилей выпуском винила

27 окт 2016 : 		 Фрагмент новой песни HELMET

5 окт 2016 : 		 Видео с текстом от HELMET

8 сен 2016 : 		 Новый альбом HELMET выйдет осенью

16 апр 2013 : 		 COMPRESSORHEAD исполнили кавер-версию HELMET

14 окт 2011 : 		 Новое видео HELMET
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|||| сегодня

Видео с выступления HELMET



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Видео с выступления HELMET, которое состоялось 12 ноября в Slaktkyrkan, Stockholm, Sweden, доступно для просмотра ниже.




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