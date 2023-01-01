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Новый рекорд METALLICA
61
KERRY KING вернётся в 2024!
42
Вокалист CREED выбрал своего рок-бога
35
SLIPKNOT расстались с барабанщиком
33
Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю...
26
все новости группы
Helmet
США
Hard Rock
Alternative Metal
Hard Core
http://www.helmetmusic.com
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Новое видео HELMET
Big Shot, новое видео HELMET, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Left", выход которого состоялся 10 ноября на earMUSIC.
Трек-лист:
01. Holiday
02. Gun Fluf
03. NYC Tough Guy
04. Make-Up
05. Big Shot
06. Bombastic
07. Reprise
08. Dislocated
09. Tell Me Again
10. Powder Puff
11. Resolution
http://www.helmetmusic.com
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Сообщений нет