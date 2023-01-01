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Новое видео HELMET



Big Shot, новое видео HELMET, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Left", выход которого состоялся 10 ноября на earMUSIC.



Трек-лист:



01. Holiday

02. Gun Fluf

03. NYC Tough Guy

04. Make-Up

05. Big Shot

06. Bombastic

07. Reprise

08. Dislocated

09. Tell Me Again

10. Powder Puff

11. Resolution http://www.helmetmusic.com







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