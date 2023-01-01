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*Новый рекорд METALLICA 61
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*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 35
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
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Helmet

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Новое видео HELMET



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Big Shot, новое видео HELMET, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Left", выход которого состоялся 10 ноября на earMUSIC.

Трек-лист:

01. Holiday
02. Gun Fluf
03. NYC Tough Guy
04. Make-Up
05. Big Shot
06. Bombastic
07. Reprise
08. Dislocated
09. Tell Me Again
10. Powder Puff
11. Resolution




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