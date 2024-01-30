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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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*OZZY OSBOURNE попрощается с фанатами в Бирмингеме 13
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 10
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*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
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Helmet

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30 янв 2024 : 		 Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее граждане»

22 янв 2024 : 		 Вокалист HELMET: «Трамп самый токсичный кусок дерьма в американской политике»

8 дек 2023 : 		 Вокалист HELMET: «Всем нравится новый альбом!»

1 дек 2023 : 		 Видео с выступления HELMET

11 ноя 2023 : 		 Новое видео HELMET

15 окт 2023 : 		 Вокалист HELMET: «Я имею полное право говорить на политические темы»

7 окт 2023 : 		 Вокалист HELMET считает Трампа расистом

21 сен 2023 : 		 Новая песня HELMET

25 авг 2023 : 		 Новая песня HELMET

11 июл 2023 : 		 Новый альбом HELMET выйдет осенью

1 мар 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек HELMET

29 дек 2021 : 		 Вокалист HELMET — о новом материале

10 дек 2021 : 		 Вокалист HELMET: «COVID-19 не смотрит на границы»

16 сен 2021 : 		 Концертный релиз HELMET выйдет осенью

27 апр 2021 : 		 Новая песня HELMET

22 окт 2020 : 		 Лидер HELMET — о влиянии на PANTERA

23 фев 2018 : 		 Новое видео HELMET

10 июн 2017 : 		 HELMET отметят юбилей выпуском винила

27 окт 2016 : 		 Фрагмент новой песни HELMET

5 окт 2016 : 		 Видео с текстом от HELMET

8 сен 2016 : 		 Новый альбом HELMET выйдет осенью

16 апр 2013 : 		 COMPRESSORHEAD исполнили кавер-версию HELMET

14 окт 2011 : 		 Новое видео HELMET
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|||| сегодня

Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее граждане»



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PAGE HAMILTON в интервью link text рассказал о песне "Make-Up", которая посвящена конкретному человеку:

«У этого слова "грим" — я бы сказал, термина — столько значений. Кто-то может что-то выдумывать. Он выдумал это; это ложь. Характер человека, его грим. Что такое макияж? Также грим, например, как гримируют людей на телевидении. Конкретно эти строки, если вы прочтете некоторые из слов песни, я пою: "Bloated, feckless / Orange and dick-less / Flaunt your lack of grace". Это касается конкретно [бывшего президента США] Дональда Трампа, который является худшим президентом в истории Соединенных Штатов и ужасным человеком, причинившим столько боли, смерти и разрушений. Он просто злой, злой человек, которого не интересует ни эта страна, ни ее граждане. Он хочет обогатиться, и ему нравится быть у власти. Но я надеюсь, что его время прошло. Я надеюсь!»




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