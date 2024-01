сегодня



Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее граждане»



PAGE HAMILTON в интервью link text рассказал о песне "Make-Up", которая посвящена конкретному человеку:



«У этого слова "грим" — я бы сказал, термина — столько значений. Кто-то может что-то выдумывать. Он выдумал это; это ложь. Характер человека, его грим. Что такое макияж? Также грим, например, как гримируют людей на телевидении. Конкретно эти строки, если вы прочтете некоторые из слов песни, я пою: "Bloated, feckless / Orange and dick-less / Flaunt your lack of grace". Это касается конкретно [бывшего президента США] Дональда Трампа, который является худшим президентом в истории Соединенных Штатов и ужасным человеком, причинившим столько боли, смерти и разрушений. Он просто злой, злой человек, которого не интересует ни эта страна, ни ее граждане. Он хочет обогатиться, и ему нравится быть у власти. Но я надеюсь, что его время прошло. Я надеюсь!»







