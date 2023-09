сегодня



Новая песня HELMET



"Gun Fluf", новая песня группы HELMET, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Left", выход которого запланирован на 10 ноября на earMUSIC.



Трек-лист:



01. Holiday

02. Gun Fluf

03. NYC Tough Guy

04. Make-Up

05. Big Shot

06. Bombastic

07. Reprise

08. Dislocated

09. Tell Me Again

10. Powder Puff

11. Resolution







