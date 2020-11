сегодня



THE DARKNESS проведут онлайн-концерт



THE DARKNESS планируют восемнадцатого декабря отыграть концерт в лондонском Indigo, The O2, который будет транслироваться под маркой "Lockdown Live: Streaming Of A White Christmas With The Darkness", а также будет записан для последующего выпуска на CD и виниле в апреле следующего года. Информация о билетах доступна по этому адресу.











