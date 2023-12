сегодня



9 декабря в Лондоне ED SHEERAN присоединился на сцене к THE DARKNESS и исполнил композицию "Love Is Only A Feeling". Он же выступал и на ранее не анонсированном разогреве у коллектива, исполнив сет из шести песен. Профессиональное видео совместного выступления доступно ниже.







