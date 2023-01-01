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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 44
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
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The Darkness

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|||| 11 дек 2023

ED SHEERAN спел с THE DARKNESS



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9 декабря в Лондоне ED SHEERAN присоединился на сцене к THE DARKNESS и исполнил композицию "Love Is Only A Feeling". Он же выступал и на ранее не анонсированном разогреве у коллектива, исполнив сет из шести песен.

Перед началом своего выступления Sheeran сказал публике, что купил копию дебютного альбома THE DARKNESS "Permission To Land" когда ему было 13 лет, и "всегда мечтал когда-нибудь выйти с ними на одну сцену". После этого он в шутку попросил поклонников THE DARKNESS "оценить его творчество на MySpace... ну а если вам не зайдёт, то не переживайте, я здесь всего на полчасика".




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