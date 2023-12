11 дек 2023



ED SHEERAN спел с THE DARKNESS



9 декабря в Лондоне ED SHEERAN присоединился на сцене к THE DARKNESS и исполнил композицию "Love Is Only A Feeling". Он же выступал и на ранее не анонсированном разогреве у коллектива, исполнив сет из шести песен.



Перед началом своего выступления Sheeran сказал публике, что купил копию дебютного альбома THE DARKNESS "Permission To Land" когда ему было 13 лет, и "всегда мечтал когда-нибудь выйти с ними на одну сцену". После этого он в шутку попросил поклонников THE DARKNESS "оценить его творчество на MySpace... ну а если вам не зайдёт, то не переживайте, я здесь всего на полчасика".







+0 -0



просмотров: 195