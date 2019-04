сегодня



Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью



THE DARKNESS выпустят новую работу, получившую название "Easter Is Cancelled", 4 октября на Cooking Vinyl. Он будет доступен в цифровом варианте, на обычном CD, в диджипаке с бонус-треками, виниле в разворотном конверте, лимитированных цветных винилах и на кассете.



















