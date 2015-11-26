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The Darkness

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27 сен 2019 : 		 Новая песня THE DARKNESS

20 сен 2019 : 		 Новое видео THE DARKNESS

17 авг 2019 : 		 Видео с текстом от THE DARKNESS

7 авг 2019 : 		 Новое видео THE DARKNESS

5 апр 2019 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью

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5 май 2018 : 		 Концертный релиз THE DARKNESS выйдет летом

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19 ноя 2017 : 		 Вокалист THE DARKNESS склоняет к веганству

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18 авг 2017 : 		 Новое видео THE DARKNESS

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20 ноя 2015 : 		 Новое видео THE DARKNESS

30 окт 2015 : 		 Делюкс-издание THE DARKNESS выйдет в ноябре
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Новая песня THE DARKNESS



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"Motorheart", новая песня группы THE DARKNESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Motorheart", выход которого запланирован на 19 ноября на Cooking Vinyl.

Трек-лист:

01. Welcome Tae Glasgae

02. It's Love, Jim

03. Motorheart

04. The Power And The Glory Of Love

05. Jussy's Girl

06. Sticky Situations

07. Nobody Can See Me Cry

08. Eastbound

09. Speed Of The Nite Time

10. You Don't Have To Be Crazy About Me… But It Helps *

11. It's A Love Thang (You Wouldn't Understand) *

12. So Long *

* bonus deluxe tracks

THE DARKNESS Releases Brand New Single





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