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Новая песня THE DARKNESS



"Motorheart", новая песня группы THE DARKNESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Motorheart", выход которого запланирован на 19 ноября на Cooking Vinyl.



Трек-лист:



01. Welcome Tae Glasgae



02. It's Love, Jim



03. Motorheart



04. The Power And The Glory Of Love



05. Jussy's Girl



06. Sticky Situations



07. Nobody Can See Me Cry



08. Eastbound



09. Speed Of The Nite Time



10. You Don't Have To Be Crazy About Me… But It Helps *



11. It's A Love Thang (You Wouldn't Understand) *



12. So Long *



* bonus deluxe tracks







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