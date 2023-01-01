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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 61
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 28
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The Darkness

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28 окт 2023 : 		 Трейлер документального фильма THE DARKNESS

30 сен 2023 : 		 THE DARKNESS готовят документальный фильм

8 июл 2023 : 		 THE DARKNESS переиздают дебют

11 янв 2023 : 		 Вокалист THE DARKNESS немного облажался

17 июл 2022 : 		 DAVID DRAIMAN предложил вокалисту THE DARKNESS мир

16 июл 2022 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Играть перед DISTURBED — хуже не придумаешь!»

28 июн 2022 : 		 Вокалист STEEL PANTHER присоединился на сцене к THE DARKNESS

21 окт 2021 : 		 Новое видео THE DARKNESS

26 сен 2021 : 		 Новое видео THE DARKNESS

9 сен 2021 : 		 Видео с текстом от THE DARKNESS

14 авг 2021 : 		 Новая песня THE DARKNESS

2 авг 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Мы не хотели писать COVID-альбом»

9 июн 2021 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью

14 янв 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS хочет создать воодушевляющий альбом

25 ноя 2020 : 		 THE DARKNESS проведут онлайн-концерт

17 янв 2020 : 		 Новое видео THE DARKNESS

21 дек 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Я ненавижу грёбаную прессу!»

1 ноя 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS извиняется

23 окт 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «У GRETA VAN FLEET есть потенциал. Им бы хороших песен»

17 окт 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Что случилось в последнее время в роке? Да ничего»

4 окт 2019 : 		 Новая песня THE DARKNESS

27 сен 2019 : 		 Новая песня THE DARKNESS

20 сен 2019 : 		 Новое видео THE DARKNESS

17 авг 2019 : 		 Видео с текстом от THE DARKNESS

7 авг 2019 : 		 Новое видео THE DARKNESS

5 апр 2019 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью
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|||| 28 окт 2023

Трейлер документального фильма THE DARKNESS



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THE DARKNESS опубликовали трейлер к документальному фильму "Welcome To The Darkness", который будет доступен на Blu-ray и в цифровом варианте с четвертого декабря.




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