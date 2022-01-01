Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*Новая песня MACHINE HEAD 12
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*Видео с выступления RUNNING WILD 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*Новое видео MEGADETH 28
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист KORN — об альбоме "Untouchables" 12
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
[= ||| все новости группы



*

The Darkness

*



28 июн 2022 : 		 Вокалист STEEL PANTHER присоединился на сцене к THE DARKNESS

21 окт 2021 : 		 Новое видео THE DARKNESS

26 сен 2021 : 		 Новое видео THE DARKNESS

9 сен 2021 : 		 Видео с текстом от THE DARKNESS

14 авг 2021 : 		 Новая песня THE DARKNESS

2 авг 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Мы не хотели писать COVID-альбом»

9 июн 2021 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью

14 янв 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS хочет создать воодушевляющий альбом

25 ноя 2020 : 		 THE DARKNESS проведут онлайн-концерт

17 янв 2020 : 		 Новое видео THE DARKNESS

21 дек 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Я ненавижу грёбаную прессу!»

1 ноя 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS извиняется

23 окт 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «У GRETA VAN FLEET есть потенциал. Им бы хороших песен»

17 окт 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Что случилось в последнее время в роке? Да ничего»

4 окт 2019 : 		 Новая песня THE DARKNESS

27 сен 2019 : 		 Новая песня THE DARKNESS

20 сен 2019 : 		 Новое видео THE DARKNESS

17 авг 2019 : 		 Видео с текстом от THE DARKNESS

7 авг 2019 : 		 Новое видео THE DARKNESS

5 апр 2019 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью

3 июн 2018 : 		 Фрагмент нового релиза THE DARKNESS

5 май 2018 : 		 Концертный релиз THE DARKNESS выйдет летом

3 дек 2017 : 		 Новое видео THE DARKNESS

19 ноя 2017 : 		 Вокалист THE DARKNESS склоняет к веганству

25 сен 2017 : 		 Новое видео THE DARKNESS

18 авг 2017 : 		 Новое видео THE DARKNESS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист STEEL PANTHER присоединился на сцене к THE DARKNESS



zoom
Вокалист STEEL PANTHER присоединился на сцене к THE DARKNESS и исполнил "I Believe In A Thing Called Love" — видео доступно ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 193

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом