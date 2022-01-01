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The Darkness

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Вокалист THE DARKNESS: «Играть перед DISTURBED — хуже не придумаешь!»



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Justin Hawkins в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какое из выступлений было худшим опытом в его карьере:

«THE DARKNESS открывали концерт DISTURBED [в 2002 году] в Brixton Academy. Я очень люблю Brixton Academy; наверное, это моя любимая площадка. Это был худший и одновременно один из лучших опытов, потому что люди бросали разные предметы. Среди них были ботинки, бутылки, монеты и прочее. Но монеты — это деньги, так что в каком-то смысле это было хорошо. Хотя это забавно, потому что я был прямо на переднем крае сцены. Это заставило меня активнее выступать, что ещё больше разозлило их. И кто-то — один из фанатов DISTURBED, который... У меня много хорошего в отношении группы DISTURBED; я считаю, что они просто великолепны — если вам нравятся подобные темы. Но один из их фанатов бросил кусочек жевательной резинки, которая, предположительно, была у него во рту, и она попала мне в рот. Я пел [издаёт звук удушья]. Это был просто блестящий бросок; я вынужден с уважением отнестись к нему, правда. А после этого David Draiman был не очень доволен мной. Я не знаю; думаю, я мог сделать замечание толпе, что не очень понравилось ему. Но что поделаешь? Кому какое дело? Я просто шучу.

Когда происходят подобные вещи... Если группа поддерживает мою группу, а потом наша толпа не очень хорошо к ним относится, я всегда иду и извиняюсь. С DISTURBED этого не произошло. Я думаю, что это произвело обратный эффект, и они разозлились на нас. Но... это не моя проблема».




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