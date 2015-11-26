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Вокалист THE DARKNESS хочет создать воодушевляющий альбом



Вокалист британских рокеров THE DARKNESS Justin Hawkins подтвердил, что работает с товарищами по группе над новым материалом:



«Для меня идея следующей пластинки заключается в том, что я буду писать только то, что мне очень понравится петь и исполнять. Так что я просто хочу, чтобы это был по-настоящему воодушевляющий альбом. Я не хочу, чтобы он был похож на один из этих альбомов с ограничениями. Работа DARKNESS заключается в том, чтобы предоставить какое-то облегчение от мира и что-то воодушевляющее, что не связано со страданиями, неуверенностью, мучениями и всем тем, что нам пришлось пережить. Наша музыка должна быть амбициозной, она должна говорить о мире, в котором я на самом деле живу, где ничто подобное не влияет на меня. Единственное, чего мне не хватает — это гастролей, но как только всё это закончится, мы вернёмся к ним, и всё будет хорошо».













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