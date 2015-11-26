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The Darkness

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14 янв 2021 : 		 Вокалист THE DARKNESS хочет создать воодушевляющий альбом

25 ноя 2020 : 		 THE DARKNESS проведут онлайн-концерт

17 янв 2020 : 		 Новое видео THE DARKNESS

21 дек 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Я ненавижу грёбаную прессу!»

1 ноя 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS извиняется

23 окт 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «У GRETA VAN FLEET есть потенциал. Им бы хороших песен»

17 окт 2019 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Что случилось в последнее время в роке? Да ничего»

4 окт 2019 : 		 Новая песня THE DARKNESS

27 сен 2019 : 		 Новая песня THE DARKNESS

20 сен 2019 : 		 Новое видео THE DARKNESS

17 авг 2019 : 		 Видео с текстом от THE DARKNESS

7 авг 2019 : 		 Новое видео THE DARKNESS

5 апр 2019 : 		 Новый альбом THE DARKNESS выйдет осенью

3 июн 2018 : 		 Фрагмент нового релиза THE DARKNESS

5 май 2018 : 		 Концертный релиз THE DARKNESS выйдет летом

3 дек 2017 : 		 Новое видео THE DARKNESS

19 ноя 2017 : 		 Вокалист THE DARKNESS склоняет к веганству

25 сен 2017 : 		 Новое видео THE DARKNESS

18 авг 2017 : 		 Новое видео THE DARKNESS

4 авг 2017 : 		 Новое видео THE DARKNESS

22 июл 2017 : 		 Новая песня THE DARKNESS

20 ноя 2015 : 		 Новое видео THE DARKNESS

30 окт 2015 : 		 Делюкс-издание THE DARKNESS выйдет в ноябре

29 июл 2015 : 		 Новое видео THE DARKNESS

27 май 2015 : 		 Новый альбом THE DARKNESS доступен для прослушивания

16 май 2015 : 		 Новая песня THE DARKNESS
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Вокалист THE DARKNESS хочет создать воодушевляющий альбом



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Вокалист британских рокеров THE DARKNESS Justin Hawkins подтвердил, что работает с товарищами по группе над новым материалом:

«Для меня идея следующей пластинки заключается в том, что я буду писать только то, что мне очень понравится петь и исполнять. Так что я просто хочу, чтобы это был по-настоящему воодушевляющий альбом. Я не хочу, чтобы он был похож на один из этих альбомов с ограничениями. Работа DARKNESS заключается в том, чтобы предоставить какое-то облегчение от мира и что-то воодушевляющее, что не связано со страданиями, неуверенностью, мучениями и всем тем, что нам пришлось пережить. Наша музыка должна быть амбициозной, она должна говорить о мире, в котором я на самом деле живу, где ничто подобное не влияет на меня. Единственное, чего мне не хватает — это гастролей, но как только всё это закончится, мы вернёмся к ним, и всё будет хорошо».

THE DARKNESS Frontman Wants Next Album To Be





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