сегодня



THE DARKNESS переиздают дебют



THE DARKNESS сообщили о том, что шестого октября выпустят по случаю 20-летия юбилейную версию альбома "Permission To Land", которая получила название "Permission To Land… Again" и будет доступна на пяти винилах или четырех CD с DVD:



5LP



LP1: "Permission To Land" (2003)

LP2: Studio bonus tracks (2001-2003)

LP3: Singles & B-Sides

LP4: Live at Knebworth (2003)

LP5: Live at The Astoria (2003)



2CD



CD1: "Permission To Land" + bonus tracks (demos)

CD2: Singles, B-Sides, and non-album tracks



4CD+DVD



CD1: "Permission To Land" + bonus tracks (demos)

CD2: Singles, B-Sides and non-album tracks

CD3: Live at Knebworth (2003) and Live at The Astoria (2003)

CD4: Live at Wembley (2004)

DVD: Promo videos, extra features, Live at Knebworth (2003),Live at The Astoria (2003)



Digital



* "Permission To Land" (2003)

* Bonus tracks (demos)

* Singles, B-sides and non-album tracks

* Live at Knebworth (2003)

* Live at The Astoria (2003)

* Live at Wembley (2004)







+0 -0



просмотров: 188