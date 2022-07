DAVID DRAIMAN ïðåäëîæèë âîêàëèñòó THE DARKNESS ìèð

сегодн€



DAVID DRAIMAN предложил вокалисту THE DARKNESS мир



DAVID DRAIMAN отреагировал на слова Justin'a Hawkins'a о том, что дл€ него худшим разогревом стало выступление перед DISTURBED:



Ђѕривет, @JustinHawkins из @thedarkness. »звини, что ты так себ€ чувствуешь. ≈сть много вещей, о которых € жалею, что сказал в прошлом, и это одна из них. ѕрошло 20 лет. я думаю, мы оба достаточно взрослые, чтобы в какой-то момент выпить пинту пива и посме€тьс€ над этимї.



„ерез несколько часов в ответ Justin сказал:



ЂЁто потр€сающе! я больше не пью, но € возьму безалкогольное пиво. —пасибо, @davidmdraiman, так здорово, что ты св€залс€ со мной :)ї.



DD: Ђћы оба выжили в этой индустрии. ”верен, нам обоим есть что рассказать. ƒавайте вы€сним, когда мы оба будем в одном месте/в одно врем€, и сделаем этої.



JH: Ђƒа!!! я согласен. ќтпишусь в »нсте :)ї.









This is awesome! I donвАЩt drink any more but IвАЩll take a non alcoholic beer. Thanks @davidmdraiman so cool that you reached out рЯШК *YOUR DMs







Yeah!!! IвАЩm down. I just slid into it DMs on Instagram рЯШК













