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âñå íîâîñòè ãðóïïû
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ñåãîäíÿ
DAVID DRAIMAN ïðåäëîæèë âîêàëèñòó THE DARKNESS ìèð
DAVID DRAIMAN îòðåàãèðîâàë íà ñëîâà Justin'a Hawkins'a î òîì, ÷òî äëÿ íåãî õóäøèì ðàçîãðåâîì ñòàëî âûñòóïëåíèå ïåðåä DISTURBED:
«Ïðèâåò, @JustinHawkins èç @thedarkness. Èçâèíè, ÷òî òû òàê ñåáÿ ÷óâñòâóåøü. Åñòü ìíîãî âåùåé, î êîòîðûõ ÿ æàëåþ, ÷òî ñêàçàë â ïðîøëîì, è ýòî îäíà èç íèõ. Ïðîøëî 20 ëåò. ß äóìàþ, ìû îáà äîñòàòî÷íî âçðîñëûå, ÷òîáû â êàêîé-òî ìîìåíò âûïèòü ïèíòó ïèâà è ïîñìåÿòüñÿ íàä ýòèì».
×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ â îòâåò Justin ñêàçàë:
«Ýòî ïîòðÿñàþùå! ß áîëüøå íå ïüþ, íî ÿ âîçüìó áåçàëêîãîëüíîå ïèâî. Ñïàñèáî, @davidmdraiman, òàê çäîðîâî, ÷òî òû ñâÿçàëñÿ ñî ìíîé :)».
DD: «Ìû îáà âûæèëè â ýòîé èíäóñòðèè. Óâåðåí, íàì îáîèì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü. Äàâàéòå âûÿñíèì, êîãäà ìû îáà áóäåì â îäíîì ìåñòå/â îäíî âðåìÿ, è ñäåëàåì ýòî».
JH: «Äà!!! ß ñîãëàñåí. Îòïèøóñü â Èíñòå :)».
This is awesome! I donâ€™t drink any more but Iâ€™ll take a non alcoholic beer. Thanks @davidmdraiman
so cool that you reached out ðŸ˜Š
*YOUR DMs
Yeah!!! Iâ€™m down. I just slid into it DMs on Instagram ðŸ˜Š
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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò