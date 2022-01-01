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*Áàñèñò ANTHRAX: «BLACK SABBATH èçîáðåëè òÿæ¸ëûé ìåòàëë» 19
*DAVID ELLEFSON â DIETH 17
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*Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ METALLICA 8
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The Darkness

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17 èþë 2022 : 		 DAVID DRAIMAN ïðåäëîæèë âîêàëèñòó THE DARKNESS ìèð

16 èþë 2022 : 		 Âîêàëèñò THE DARKNESS: «Èãðàòü ïåðåä DISTURBED — õóæå íå ïðèäóìàåøü!»

28 èþí 2022 : 		 Âîêàëèñò STEEL PANTHER ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê THE DARKNESS

21 îêò 2021 : 		 Íîâîå âèäåî THE DARKNESS

26 ñåí 2021 : 		 Íîâîå âèäåî THE DARKNESS

9 ñåí 2021 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò THE DARKNESS

14 àâã 2021 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ THE DARKNESS

2 àâã 2021 : 		 Âîêàëèñò THE DARKNESS: «Ìû íå õîòåëè ïèñàòü COVID-àëüáîì»

9 èþí 2021 : 		 Íîâûé àëüáîì THE DARKNESS âûéäåò îñåíüþ

14 ÿíâ 2021 : 		 Âîêàëèñò THE DARKNESS õî÷åò ñîçäàòü âîîäóøåâëÿþùèé àëüáîì

25 íîÿ 2020 : 		 THE DARKNESS ïðîâåäóò îíëàéí-êîíöåðò

17 ÿíâ 2020 : 		 Íîâîå âèäåî THE DARKNESS

21 äåê 2019 : 		 Âîêàëèñò THE DARKNESS: «ß íåíàâèæó ãð¸áàíóþ ïðåññó!»

1 íîÿ 2019 : 		 Âîêàëèñò THE DARKNESS èçâèíÿåòñÿ

23 îêò 2019 : 		 Âîêàëèñò THE DARKNESS: «Ó GRETA VAN FLEET åñòü ïîòåíöèàë. Èì áû õîðîøèõ ïåñåí»

17 îêò 2019 : 		 Âîêàëèñò THE DARKNESS: «×òî ñëó÷èëîñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ â ðîêå? Äà íè÷åãî»

4 îêò 2019 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ THE DARKNESS

27 ñåí 2019 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ THE DARKNESS

20 ñåí 2019 : 		 Íîâîå âèäåî THE DARKNESS

17 àâã 2019 : 		 Âèäåî ñ òåêñòîì îò THE DARKNESS

7 àâã 2019 : 		 Íîâîå âèäåî THE DARKNESS

5 àïð 2019 : 		 Íîâûé àëüáîì THE DARKNESS âûéäåò îñåíüþ

3 èþí 2018 : 		 Ôðàãìåíò íîâîãî ðåëèçà THE DARKNESS

5 ìàé 2018 : 		 Êîíöåðòíûé ðåëèç THE DARKNESS âûéäåò ëåòîì

3 äåê 2017 : 		 Íîâîå âèäåî THE DARKNESS

19 íîÿ 2017 : 		 Âîêàëèñò THE DARKNESS ñêëîíÿåò ê âåãàíñòâó
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DAVID DRAIMAN ïðåäëîæèë âîêàëèñòó THE DARKNESS ìèð



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DAVID DRAIMAN îòðåàãèðîâàë íà ñëîâà Justin'a Hawkins'a î òîì, ÷òî äëÿ íåãî õóäøèì ðàçîãðåâîì ñòàëî âûñòóïëåíèå ïåðåä DISTURBED:

«Ïðèâåò, @JustinHawkins èç @thedarkness. Èçâèíè, ÷òî òû òàê ñåáÿ ÷óâñòâóåøü. Åñòü ìíîãî âåùåé, î êîòîðûõ ÿ æàëåþ, ÷òî ñêàçàë â ïðîøëîì, è ýòî îäíà èç íèõ. Ïðîøëî 20 ëåò. ß äóìàþ, ìû îáà äîñòàòî÷íî âçðîñëûå, ÷òîáû â êàêîé-òî ìîìåíò âûïèòü ïèíòó ïèâà è ïîñìåÿòüñÿ íàä ýòèì».

×åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ â îòâåò Justin ñêàçàë:

«Ýòî ïîòðÿñàþùå! ß áîëüøå íå ïüþ, íî ÿ âîçüìó áåçàëêîãîëüíîå ïèâî. Ñïàñèáî, @davidmdraiman, òàê çäîðîâî, ÷òî òû ñâÿçàëñÿ ñî ìíîé :)».

DD: «Ìû îáà âûæèëè â ýòîé èíäóñòðèè. Óâåðåí, íàì îáîèì åñòü ÷òî ðàññêàçàòü. Äàâàéòå âûÿñíèì, êîãäà ìû îáà áóäåì â îäíîì ìåñòå/â îäíî âðåìÿ, è ñäåëàåì ýòî».

JH: «Äà!!! ß ñîãëàñåí. Îòïèøóñü â Èíñòå :)».

This is awesome! I donâ€™t drink any more but Iâ€™ll take a non alcoholic beer. Thanks @davidmdraiman so cool that you reached out ðŸ˜Š



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Yeah!!! Iâ€™m down. I just slid into it DMs on Instagram ðŸ˜Š






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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).



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