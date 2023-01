сегодня



Вокалист THE DARKNESS немного облажался



Фронтмен THE DARKNESS Justin Hawkins рассказал о том, что он повредил подколенное сухожилие левой ноги, выполняя прыжок в стиле David'a Lee Roth'a на недавнем концерте.



«Я и мой брат [гитарист THE DARKNESS Dan Hawkins] стараемся бегать, даже когда мы в туре. Но некоторое время я не мог ничего делать, потому что я выполнял сплит-прыжок в стиле David'a Lee Roth'a и повредил подколенное сухожилие на левой ноге. Это был отличный прыжок, с ногами за голову, но когда я приземлился, я охнул: "Ой-ой".



Потом мы были на гастролях в Австралии [в октябре 2022 года], и я прыгнул на балкон. Там не было такого бортика, к которому я привык, так что в итоге я упал боком и сломал ребро. Поэтому сейчас я хромаю, и мне трудно дышать. Но, не считая этого, я в отличной форме».







