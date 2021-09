сегодня



Новое видео THE DARKNESS



"Jussy's Girl", новое видео группы THE DARKNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Motorheart", выход которого запланирован на 19 ноября на Cooking Vinyl.



Трек-лист:



01. Welcome Tae Glasgae



02. It's Love, Jim



03. Motorheart



04. The Power And The Glory Of Love



05. Jussy's Girl



06. Sticky Situations



07. Nobody Can See Me Cry



08. Eastbound



09. Speed Of The Nite Time



10. You Don't Have To Be Crazy About Me… But It Helps *



11. It's A Love Thang (You Wouldn't Understand) *



12. So Long *



* bonus deluxe tracks

























+1 -0



просмотров: 275