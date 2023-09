сегодня



THE DARKNESS готовят документальный фильм



Lightbulb Film Distribution сообщили, что девятого ноября в кино состоится премьера документального фильма о THE DARKNESS "Welcome To The Darkness", который с четвертого декабря будет доступен также на Blu-ray и в цифровом варианте. Фрагмент из этого фильма доступен ниже.







