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Вокалист THE DARKNESS: «Мы не хотели писать COVID-альбом»



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Justin Hawkins в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме "Motorheart", релиз которого намечен на 15 октября на Cooking Vinyl:

«Остальные парни работали в Лондоне, а я же находился в своем доме в Швейцарии. И мы нашли кое-что своё — оно называется Listento. Так что когда я записывал вокал, то мог связаться со своим братом [гитаристом группы], который продюсировал пластинку из Великобритании. Я мог с ним всё обсуждать. И он занимался моими тейками, это своего рода как плагин для Pro Tools.

Если задуматься, если я нахожусь в вокальной кабине в наушниках, а продюсер — за пределами вокальной кабины, то это такой же уровень взаимодействия, как использовать Listento и находиться в другой стране. На самом деле нет особой разницы — тысячи миль между нами не имеют значения, потому что это тот же опыт; я слышу его голос, но не вижу его лица, как в обычной студии. Так что всё получилось вполне нормально, как только начался процесс записи. Единственное различие было в написании песен — мы не сотрудничали в сочинении как прежде. Но у всех нас был один и тот же принцип. Мы хотели сделать бодрящую рок-пластинку с просто хорошим буги-роком. Мы не хотели ничего заумного, ничего слишком металлического, ничего слишком акустического и ничего слишком... На этом альбоме нет ни одной пауэр-баллады; обычно мы делаем пауэр-баллады. На нём нет грустных песен. Он звучит как альбом AEROSMITH или что-то в этом роде — это просто немного рок-н-ролла в хорошем стиле».

На вопрос о том, трудно ли было во время кризиса COVID-19 настроиться на сочинение альбома, поднимающего настроение, Justin ответил:

«Мы не хотели делать локдаун-альбом. В начале этой истории вышло много музыки, посвящённой изоляции, и это была музыка, на которую повлиял и которую вдохновил опыт пандемии. И это заманчиво — сделать что-то подобное, но я не думаю, что это наша работа. Я думаю, что наша работа заключается в предоставлении чего-то другого. Наши фанаты хотят слышать, как мы бесимся и совершаем глупости. Другие люди могут делать другие вещи; мы просто будем делать то, что мы делаем. Даже если вам грустно, хорошо написать весёлую песню, — я придерживаюсь такого мнения. К любой ситуации можно подойти по-разному, и, наверное, путь THE DARKNESS, хотя и заманчиво делать серьёзные и грустные вещи, но это не то, что хочет услышать наша аудитория, и я не думаю, что это то, что мы и сами хотим делать. Мы просто хотим хорошо провести время, вот и всё».

THE DARKNESS








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