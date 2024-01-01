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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Fleetwood Mac

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Выходит документальный фильм о FLEETWOOD MAC



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Компания Apple Original Films объявила о выходе нового документального фильма о рок-группе FLEETWOOD MAC. Полностью авторизованный документальный фильм снят пятикратным номинантом на премию «Оскар» и обладателем Мемориальной премии Ирвинга Г. Тальберга Фрэнком Маршаллом («The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart», «The Beach Boys», «Rather»), и впервые в истории обладатели премии «Грэмми», включенные в Зал славы рок-н-ролла, FLEETWOOD MAC рассказывают о своей необыкновенной истории своими собственными словами.

«Меня восхищает то, как возникла эта невероятная история огромных музыкальных достижений», — говорит режиссер Фрэнк Маршалл. «FLEETWOOD MAC каким-то образом удалось объединить свои зачастую хаотичные и почти театральные личные жизни в свою собственную историю в режиме реального времени, которая затем стала легендой. Это будет фильм о музыке и людях, которые ее создали».

«Мы очень рады продолжить творческое сотрудничество с Фрэнком и талантливой командой Kennedy/Marshall», — сказал продюсер Николас Ферралл. «FLEETWOOD MAC — это музыкальный феномен, их алхимия почти непостижима. White Horse очень признательна за необыкновенную возможность снять документальный фильм, в котором глубоко раскрываются таланты каждого участника группы в отдельности и магия FLEETWOOD MAC как единого целого. А сделать это при поддержке и участии Apple — просто замечательно».




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