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*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
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Fleetwood Mac

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Концертный релиз FLEETWOOD MAC выйдет осенью



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FLEETWOOD MAC двадцатого сентября выпустят концертную запись Mirage Tour '82, основой для которой стали два концерта в зале The Forum в Лос-Анджелесе 21 и 22 октября 1982 года. Она будет доступна в цифровом варианте, на двойном CD и тройном виниле:

"Second Hand News"
"The Chain"
"Don’t Stop" *
"Dreams" *
"Oh Well" *
"Rhiannon"
"Brown Eyes"
"Eyes Of The World"
"Gypsy"
"Love In Store"
"Not That Funny"
"Never Going Back Again" *
"Landslide" *
"Tusk"
"Sara" *
"Hold Me"
"You Make Loving Fun"
"I’m So Afraid"
"Go Your Own Way"
"Blue Letter"
"Sisters Of The Moon"
"Songbird"


* Previously Unreleased

FLEETWOOD MAC To Release Mirage Tour '82 Live Album In September




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