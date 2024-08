сегодня



Концертный релиз FLEETWOOD MAC выйдет осенью



FLEETWOOD MAC двадцатого сентября выпустят концертную запись Mirage Tour '82, основой для которой стали два концерта в зале The Forum в Лос-Анджелесе 21 и 22 октября 1982 года. Она будет доступна в цифровом варианте, на двойном CD и тройном виниле:



"Second Hand News"

"The Chain"

"Don’t Stop" *

"Dreams" *

"Oh Well" *

"Rhiannon"

"Brown Eyes"

"Eyes Of The World"

"Gypsy"

"Love In Store"

"Not That Funny"

"Never Going Back Again" *

"Landslide" *

"Tusk"

"Sara" *

"Hold Me"

"You Make Loving Fun"

"I’m So Afraid"

"Go Your Own Way"

"Blue Letter"

"Sisters Of The Moon"

"Songbird"





* Previously Unreleased







