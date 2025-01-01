LINDSEY BUCKINHAM на альбоме MICK FLEETWOOD

Продюсер нового альбома MICK FLEETWOOD, Carl Falk, опубликовал следующее сообщение:
«Момент просто нереальный — сидеть с Lindsey Buckingham и Mick Fleetwood и проигрывать Lindsey альбом, над которым мы работали. И видеть его неподдельное счастье от того, что наконец-то и Mick записал свой собственный альбом и предложил сыграть на гитаре и спеть на нем. Не могу дождаться, когда мы его закончим».
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