MICK FLEETWOOD объединился с виртуозом укулеле



MICK FLEETWOOD 18 октября на Forty Below Records выпустит новую пластинку, "Blues Experience", которая была записана вместе с виртуозом укулеле Jake'ом Shimabukuro. Первый сингл из этого релиза, "Rollin' N Tumblin'", доступен ниже:



01. Cause We've Ended As Lovers

02. Rollin' N Tumblin'

03. Need Your Love So Bad

04. Kula Blues

05. Whiter Shade Of Pale

06. I Wanna Get Funky

07. Still Got The Blues

08. Rockin' In The Free World

09. Songbird

10. Songbird (Mick spoken word)







