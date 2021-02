сегодня



Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле



26 февраля MIKE TRAMP переиздаст на цветных винилах альбом 2013 года "Cobblestone Street".



Трек-лист:



"Cobblestone Street"

"Caught In The Storm"

"New Day"

"Ain’t The Life I Asked For"

"Revolution"

"We’ll Be Alright"

"Angel Or Devil"

"Find It In Your Heart"

"What Are You Gonna Do"

"Once"

"More To Life Than This" (Bonus Track)

"’92" (Bonus Track)







