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*Йе в BURZUM 46
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
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Mike Tramp

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26 янв 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

25 янв 2024 : 		 Новый альбом MIKE TRAMP выйдет весной

3 окт 2023 : 		 Почему MIKE TRAMP не выступает как WHITE LION?

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16 май 2023 : 		 MIKE TRAMP поймал две полоски

10 мар 2023 : 		 Трейлер нового релиза MIKE TRAMP

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28 янв 2022 : 		 MIKE TRAMP споёт на датском

28 дек 2021 : 		 MIKE TRAMP выпустит сингл зимой

12 май 2021 : 		 MIKE TRAMP — у ваших окон

9 мар 2021 : 		 MIKE TRAMP не поедет на Евровидение

20 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP выпустит сборник весной

19 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

12 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP хочет на Евровидение

1 фев 2021 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле

25 янв 2021 : 		 MIKE TRAMP: «Не верю, что всё вернётся к тому, что было»

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11 окт 2020 : 		 MIKE TRAMP выпускает антологию

14 апр 2020 : 		 MIKE TRAMP исполняет песни из нового альбома

28 фев 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MIKE TRAMP

21 фев 2020 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео
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|||| 26 янв 2024

MIKE TRAMP представил новое видео



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"Ham Vi Vil Være", новое видео MIKE TRAMP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mand Af En Tid", выходящего 15 марта на Target Records.




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26 янв 2024
Орион
I svog ert gråftig kilske, skømme hjung urf tromvelsvøgge glůss. Friekk stjerpfe aum glie untvern dendėn tirm fliss por dvøssvlig ust karttlemsfelle marrtenkløppfskelstlieg.
26 янв 2024
Kliops144
Орион, перевожу:
"Я заебался постоянно логиниться на этот сайт. Админы должны решить этот долбаный вопрос во имя справедливости всего мироздания нахуй."
27 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Трамп рулит! Вставай, Техас!

просмотров: 239

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