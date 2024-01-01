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Новый альбом MIKE TRAMP выйдет весной



MIKE TRAMP 15 марта на Target Records выпустит новый сольный альбом, получивший название "Mand Af En Tid":



«Многие из тех, кого я встречаю на своих концертах, всегда следили за мной, и мы почти выросли вместе. Я чувствую, что то, что я вдруг начал петь на датском языке, для них имеет особое значение. Они могут узнать себя в историях и песнях, потому что я пою о том, что важно для меня. Я взрослый человек, который попробовал всего понемногу, но я все еще здесь, и мне не нужно гнаться за последними тенденциями. Я знаю, кто я такой, и придерживаюсь своих взглядов. Поэтому пластинка не может называться иначе, чем "Man Of A Time"»







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