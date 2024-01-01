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Mike Tramp

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25 янв 2024 : 		 Новый альбом MIKE TRAMP выйдет весной

3 окт 2023 : 		 Почему MIKE TRAMP не выступает как WHITE LION?

24 май 2023 : 		 MIKE TRAMP: «Четыре вакцинации, а накрыло не по-детски»

16 май 2023 : 		 MIKE TRAMP поймал две полоски

10 мар 2023 : 		 Трейлер нового релиза MIKE TRAMP

5 мар 2023 : 		 MIKE TRAMP выпустил новый сингл

8 фев 2023 : 		 MIKE TRAMP перепел WHITE LION

29 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP выпустит альбом осенью

8 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

2 июн 2022 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле

8 фев 2022 : 		 Новое видео MIKE TRAMP

28 янв 2022 : 		 MIKE TRAMP споёт на датском

28 дек 2021 : 		 MIKE TRAMP выпустит сингл зимой

12 май 2021 : 		 MIKE TRAMP — у ваших окон

9 мар 2021 : 		 MIKE TRAMP не поедет на Евровидение

20 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP выпустит сборник весной

19 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

12 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP хочет на Евровидение

1 фев 2021 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле

25 янв 2021 : 		 MIKE TRAMP: «Не верю, что всё вернётся к тому, что было»

26 окт 2020 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

11 окт 2020 : 		 MIKE TRAMP выпускает антологию

14 апр 2020 : 		 MIKE TRAMP исполняет песни из нового альбома

28 фев 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MIKE TRAMP

21 фев 2020 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

3 фев 2020 : 		 MIKE TRAMP планирует тур из песен WHITE LION
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Новый альбом MIKE TRAMP выйдет весной



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MIKE TRAMP 15 марта на Target Records выпустит новый сольный альбом, получивший название "Mand Af En Tid":

«Многие из тех, кого я встречаю на своих концертах, всегда следили за мной, и мы почти выросли вместе. Я чувствую, что то, что я вдруг начал петь на датском языке, для них имеет особое значение. Они могут узнать себя в историях и песнях, потому что я пою о том, что важно для меня. Я взрослый человек, который попробовал всего понемногу, но я все еще здесь, и мне не нужно гнаться за последними тенденциями. Я знаю, кто я такой, и придерживаюсь своих взглядов. Поэтому пластинка не может называться иначе, чем "Man Of A Time"»




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