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Mike Tramp

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MIKE TRAMP выпустит альбом осенью



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MIKE TRAMP впервые в своей карьере выпустит альбом исключительно на датском. Релиз, получивший название "For Første Gang", будет доступен со второго сентября.

Трек-лист:

"Det Jeg Var"
"Vejkort"
"For Første Gang For Altid"
"Jeg Holder Fast"
"Drømme"
"Hjem"
"Kys Jeg Ikke Gav"
"Flamme Og Benzin"
"Min By"
"Album"

MIKE TRAMP - New Album For FГёrste Gang To Be Released In September




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