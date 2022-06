сегодня



MIKE TRAMP выпустит альбом осенью



MIKE TRAMP впервые в своей карьере выпустит альбом исключительно на датском. Релиз, получивший название "For Første Gang", будет доступен со второго сентября.



Трек-лист:



"Det Jeg Var"

"Vejkort"

"For Første Gang For Altid"

"Jeg Holder Fast"

"Drømme"

"Hjem"

"Kys Jeg Ikke Gav"

"Flamme Og Benzin"

"Min By"

"Album"







