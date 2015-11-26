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Mike Tramp

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12 май 2021 : 		 MIKE TRAMP — у ваших окон

9 мар 2021 : 		 MIKE TRAMP не поедет на Евровидение

20 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP выпустит сборник весной

19 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

12 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP хочет на Евровидение

1 фев 2021 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле

25 янв 2021 : 		 MIKE TRAMP: «Не верю, что всё вернётся к тому, что было»

26 окт 2020 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

11 окт 2020 : 		 MIKE TRAMP выпускает антологию

14 апр 2020 : 		 MIKE TRAMP исполняет песни из нового альбома

28 фев 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MIKE TRAMP

21 фев 2020 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

3 фев 2020 : 		 MIKE TRAMP планирует тур из песен WHITE LION

27 ноя 2019 : 		 MIKE TRAMP: «Гранж дал глэм-группам понять, что их легко заменить»

30 авг 2019 : 		 Видео с текстом MIKE TRAMP

10 фев 2019 : 		 Новая песня MIKE TRAMP

26 янв 2019 : 		 Новое видео MIKE'a TRAMP'a

18 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбома MIKE TRAMP

27 ноя 2018 : 		 MIKE TRAMP выпустит альбом весной

16 авг 2018 : 		 MIKE TRAMP переиздает дебют

12 сен 2017 : 		 MIKE TRAMP выпустит бокс-сет зимой

14 янв 2017 : 		 Новое видео MIKE TRAMP

11 дек 2016 : 		 Обложка нового альбома MIKE TRAMP

13 ноя 2016 : 		 Видео с выступления MIKE'a TRAMP'a

17 окт 2016 : 		 Новый альбом MIKE TRAMP выйдет зимой

6 май 2016 : 		 Новое видео MIKE TRAMP
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MIKE TRAMP — у ваших окон



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MIKE TRAMP опубликовал следующее сообщение:

«Можно с уверенностью сказать, что в 2021 году не будет большого количества летних концертов. Мы все с нетерпением ждали целый год, только чтобы испытать одно разочарование за другим. Так что если и было время, когда можно применить все уловки, то сейчас самое время. За последние 10 лет я / мы иногда оказывались в каком-нибудь частном доме, гараже или на заднем дворе. И каждый раз это был отличный опыт, включая зрителей. Поэтому не отказывайте себе в живой музыке этим летом. Mike Tramp и Sebastian Groset с удовольствием приедут и выступят в вашем доме / на заднем дворе и т. д. Так что не стесняйтесь и приглашайте!»

MIKE TRAMP Available To Play Your House Or Backyard



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