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MIKE TRAMP — у ваших окон



MIKE TRAMP опубликовал следующее сообщение:



«Можно с уверенностью сказать, что в 2021 году не будет большого количества летних концертов. Мы все с нетерпением ждали целый год, только чтобы испытать одно разочарование за другим. Так что если и было время, когда можно применить все уловки, то сейчас самое время. За последние 10 лет я / мы иногда оказывались в каком-нибудь частном доме, гараже или на заднем дворе. И каждый раз это был отличный опыт, включая зрителей. Поэтому не отказывайте себе в живой музыке этим летом. Mike Tramp и Sebastian Groset с удовольствием приедут и выступят в вашем доме / на заднем дворе и т. д. Так что не стесняйтесь и приглашайте!»

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