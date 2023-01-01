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MIKE TRAMP: «Четыре вакцинации, а накрыло не по-детски»



MIKE TRAMP в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о своей битве с COVID-19:



«Я держусь, и шоу должно продолжаться, как мы все знаем. Я оставался на плаву 3 года без COVID. Я объездил весь мир... за время COVID. Как только я приехал в Нью-Йорк, вышел и [провёл] встречу с тремястами людьми, через два дня ко мне в дверь постучался большой С. Это был первый раз, когда я заболел. И это после четырёх прививок и прочей ерунды. Как мой сын говорил мне: "Ну пап, это новая простуда"».



На вопрос о том, сильно ли он пострадал от COVID-19, он сказал:



«В первые 24 часа, когда он появился, как молния, я очень сильно страдал. Милый менеджер QUIET RIOT мгновенно дал мне что-то под названием Paxlovid, и в течение 24 часов я снова чувствовал себя хорошо, у меня было ощущение, что у меня обычная простуда. К сожалению, утром тест показал положительный результат, но сейчас это просто... простуда».







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