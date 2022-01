сегодня



MIKE TRAMP споёт на датском



MIKE TRAMP выпустит четвёртого февраля композицию "Min By", записанную на датском языке.



«Я не могу точно сказать, когда возникла эта идея. Но можно с уверенностью сказать, что это произошло в течение первых двух лет моего рок-н-ролльного путешествия в составе Mabel, моей первой профессиональной группы, игравшей 24/7/365 дней в году. Теперь о том, почему потребовалось 45 лет, чтобы это наконец произошло. Придётся ждать всех интервью, которые скоро должны состояться. Я знаю, что мне придётся выяснить это самому, поскольку я не совсем уверен, почему это произошло, но я знаю как.



Учитывая всё сказанное, "Min By" (Мой город) — это первая песня, которую все услышат с нового и моего первого в истории альбома на датском языке под названием "For Første Gang" (В первый раз). Во многом текст песни "Min By" схож с темой песни "Cobblestone Street". Но это четырёхчасовой "Directors Cut", в нём в мельчайших подробностях рассказывается о взрослении на улицах Вестербро в Копенгагене в 60-е и 70-е годы, без обиняков. И последнее слово: этот альбом не является версией на датском языке моих других 12 сольных альбомов. Это нечто совершенно иное, это собственный образец, не сравнимый ни с чем из того, что я когда-либо делал раньше».







