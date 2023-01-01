сегодня



MIKE TRAMP поймал две полоски



MIKE TRAMP 11 мая написал:



«Все вокруг меня на севере и юге, на востоке и западе в какое-то время сталкивались с этим. Но по какой-то причине я каждый раз уклонялся от удара C-19. И всё же я знал, что когда ты пожимаешь 300 рук в течение вечера, делаешь 200 селфи и всё, что сопутствует встрече со счастливыми людьми после шоу, это было лишь вопросом времени... Я почувствовал симптомы в субботу вечером, особенно в горле и груди, и когда я встал рано утром в воскресенье, чтобы подготовиться к нашему шоу в 12:30, я понял, что дела плохи. Пошёл к врачу и получил неважные новости: я не бессмертен, и у меня COVID. Друзья предложили мне сразу же принять лекарство Paxlovid, и ещё до конца дня я почувствовал себя на 100 % лучше. Но, конечно, пока я ждал ответа, я чувствовал, что в моём теле поселился незваный гость, и я не могу дождаться, когда он уйдёт. Сейчас я в порядке и могу выйти на сцену. Пожалуйста, поймите, что я не хочу и не могу упасть в ваши объятия после шоу».



14 мая он написал: «Неделю назад меня поставил на колени "Большой С", хотя сонный Джо сказал нам всем, что " Covid" отменён. Что за дерьмовая неделя, никогда не думал, что она закончится, никогда не думал, что снова почувствую себя живым. Но сегодня в моей жизни появилось солнце — постепенно, по мере того, как проходил день. Я снова начал чувствовать себя цельным, и с каждым часом становится всё лучше и лучше, и, возможно, завтра я почти полностью выйду из тьмы. Огромное спасибо за вашу поддержку, она значит для меня очень много, и я сделаю всё возможное, чтобы компенсировать те 3 концерта, которые нам пришлось отменить».















+0 -0



просмотров: 165

