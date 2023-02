сегодня



MIKE TRAMP перепел WHITE LION



MIKE TRAMP выпустит альбом "Songs Of White Lion", включающий переработанные композиции WHITE LION, 14 апреля на Frontiers Music Srl. Первый сингл из этого релиза, "Cry For Freedom", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Lady Of The Valley

02. Little Fighter

03. Broken Heart

04. Love Don't Come Easy

05. Hungry

06. Cry For Freedom

07. Going Home Tonight

08. Wait

09. All The Fallen Men

10. Living On The Edge

11. Tell Me

12. When The Children Cry







