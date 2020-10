сегодня



MIKE TRAMP выпускает антологию



MIKE TRAMP в честь 25-летия сольной деятельности восемнадцатого декабря выпустит компиляцию Trampthology, которая будет доступна на двойном CD или двойном виниле. В сборник помимо старых композиций войдет и четыре новых трека. Один из них, "Take Me Away", будет представлен 23 октября.



"Give It All You Got"

"If I Live Tomorrow"

"More To Life Than This"

"The Road"

"Ain't Done Yet"

"Dead End Ride"

"Maybe Tomorrow"

"Mr. Death"

"Mother"

"Take Me Away"

"Cobblestone Street"

"Trust In Yourself"

"New Day"

"Bow And Obey"

"Every Time"

"Coming Home"

"Lay Down My Life For You"

"Better Off"

"The Way It Was Before"

"I'll Never Be Young Again"







