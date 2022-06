сегодня



Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле



Впервые в своей истории вторая работа MIKE'a TRAMP'a "Stand Your Ground" будет выпущена на виниле и доступна в двух цветовых вариантах тиражом 500 копий каждый.



Трек-лист:



Side A

"Don’t Let Them Put It On You"

"Alright By Me"

"Distance"





Side B

"Gotta Get Away"

"Straight From The Look In My Eyes"

"Got Me Crazy"





Side C

"Wish You Well"

"The World Is Changing"

"The Prettiest Girl"





Side D

"The Soldier Never Started A War"

"Say What You Will"

"Hymn To Ronnie"







просмотров: 110