Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 97
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 70
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 65
*GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки» 65
[= ||| все новости группы



*

Mike Tramp

*



19 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

12 фев 2021 : 		 MIKE TRAMP хочет на Евровидение

1 фев 2021 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле

25 янв 2021 : 		 MIKE TRAMP: «Не верю, что всё вернётся к тому, что было»

26 окт 2020 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

11 окт 2020 : 		 MIKE TRAMP выпускает антологию

14 апр 2020 : 		 MIKE TRAMP исполняет песни из нового альбома

28 фев 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MIKE TRAMP

21 фев 2020 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

3 фев 2020 : 		 MIKE TRAMP планирует тур из песен WHITE LION

27 ноя 2019 : 		 MIKE TRAMP: «Гранж дал глэм-группам понять, что их легко заменить»

30 авг 2019 : 		 Видео с текстом MIKE TRAMP

10 фев 2019 : 		 Новая песня MIKE TRAMP

26 янв 2019 : 		 Новое видео MIKE'a TRAMP'a

18 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбома MIKE TRAMP

27 ноя 2018 : 		 MIKE TRAMP выпустит альбом весной

16 авг 2018 : 		 MIKE TRAMP переиздает дебют

12 сен 2017 : 		 MIKE TRAMP выпустит бокс-сет зимой

14 янв 2017 : 		 Новое видео MIKE TRAMP

11 дек 2016 : 		 Обложка нового альбома MIKE TRAMP

13 ноя 2016 : 		 Видео с выступления MIKE'a TRAMP'a

17 окт 2016 : 		 Новый альбом MIKE TRAMP выйдет зимой

6 май 2016 : 		 Новое видео MIKE TRAMP

24 сен 2015 : 		 Видео с выступления MIKE'a TRAMP'a

21 авг 2015 : 		 Новое видео MIKE TRAMP

16 июн 2015 : 		 Новая песня MIKE TRAMP
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MIKE TRAMP представил новое видео



*
zoom
*
* *
MIKE TRAMP представил видео на "Everything Is Alright", с которой пытается пройти в финальный конкурс Евровидения от Дании.

Ex-WHITE LION Singer MIKE TRAMP Releases Music Video For 'Everything Is Alright'





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 165

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом