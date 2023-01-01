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Mike Tramp

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Почему MIKE TRAMP не выступает как WHITE LION?



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В рамках недавней беседы с MIKE'ом TRAMP'ом у него спросили, почему он не набрал новых участников и не стал выступать как группа WHITE LION:

«Я не могу назвать ее WHITE LION».

На вопрос о том, назвал бы он свою группу WHITE LION, если бы мог, он ответил:

«Я пытался, и это стоило мне денег. [Смеется] Я полагаю, что сейчас аудитория понимает, что я просто сохраняю песни и могу исполнять их по-другому. Я могу показать, что я не выхожу на сцену и не устраиваю шоу, а хочу представить им лучшие хиты. Мне нравится рассказывать истории, связанные с этими песнями. Не всегда это можно сделать на фестивале, когда у тебя есть всего один час, но это и есть моя цель, я хочу, чтобы песни оставались живы. И я уверен, что все фанаты и любители музыки знают, кто такой Mike Tramp, и ему не обязательно носить имя WHITE LION. Зато все называется "Songs Of White Lion"».




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