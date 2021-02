сегодня



MIKE TRAMP выпустит сборник весной



MIKE TRAMP двадцать первого мая на черном виниле, в цифровом варианте и на CD в диджипаке выпустит компиляцию "Everything Is Alright".



Трек-лист:



"Give It All You Got"

"Trust In Yourself"

"If I Live Tomorrow"

"Cobblestone Street"

"Coming Home"

"Everything Is Alright"

"Dead End Ride"

"Take Me Away"

"The Road"

"More To Life Than This"







