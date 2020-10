сегодня



Видео с текстом от MIKE TRAMP



Бывший вокалист WHITE LION Mike Tramp опубликовал видео с текстом на песню "Take Me Away". Трек взят из предстоящего альбома "Trampthology" в честь 25-летия сольной деятельности Tramp'a как артиста. Антология будет доступна на двойном CD или двойном виниле. В сборник помимо старых композиций войдет и четыре новых трека.



Трек-лист:



01. Give It All You Got



02. If I Live Tomorrow



03. More To Life Than This



04. The Road



05. Ain't Done Yet



06. Dead End Ride



07. Maybe Tomorrow



08. Mr. Death



09. Mother



10. Take Me Away



11. Cobblestone Street



12. Trust In Yourself



13. New Day



14. Bow And Obey



15. Every Time



16. Coming Home



17. Lay Down My Life For You



18. Better Off



19. The Way It Was Before



20. I'll Never Be Young Again



















