Видео с текстом от MIKE TRAMP

Бывший вокалист WHITE LION Mike Tramp опубликовал видео с текстом на песню "Take Me Away". Трек взят из предстоящего альбома "Trampthology" в честь 25-летия сольной деятельности Tramp'a как артиста. Антология будет доступна на двойном CD или двойном виниле. В сборник помимо старых композиций войдет и четыре новых трека.
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