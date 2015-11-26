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Mike Tramp

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18 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбома MIKE TRAMP

27 ноя 2018 : 		 MIKE TRAMP выпустит альбом весной

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17 окт 2016 : 		 Новый альбом MIKE TRAMP выйдет зимой

6 май 2016 : 		 Новое видео MIKE TRAMP

24 сен 2015 : 		 Видео с выступления MIKE'a TRAMP'a

21 авг 2015 : 		 Новое видео MIKE TRAMP

16 июн 2015 : 		 Новая песня MIKE TRAMP

8 июн 2015 : 		 Трек-лист нового альбома MIKE TRAMP

11 май 2015 : 		 MIKE TRAMP выпустит новый альбом в августе

19 фев 2015 : 		 MIKE TRAMP в прямом эфире на радио

18 фев 2015 : 		 MIKE TRAMP на TARGET RECORDS
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Видео с текстом от MIKE TRAMP



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Бывший вокалист WHITE LION Mike Tramp опубликовал видео с текстом на песню "Take Me Away". Трек взят из предстоящего альбома "Trampthology" в честь 25-летия сольной деятельности Tramp'a как артиста. Антология будет доступна на двойном CD или двойном виниле. В сборник помимо старых композиций войдет и четыре новых трека.

Трек-лист:

01. Give It All You Got

02. If I Live Tomorrow

03. More To Life Than This

04. The Road

05. Ain't Done Yet

06. Dead End Ride

07. Maybe Tomorrow

08. Mr. Death

09. Mother

10. Take Me Away

11. Cobblestone Street

12. Trust In Yourself

13. New Day

14. Bow And Obey

15. Every Time

16. Coming Home

17. Lay Down My Life For You

18. Better Off

19. The Way It Was Before

20. I'll Never Be Young Again

Former WHITE LION Singer MIKE TRAMP Releases Lyric Video For New Song








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