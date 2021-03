сегодня



Биография MATT SORUM выйдет осенью



Долгожданная автобиография MATT'a SORUM'a, "Double Talkin' Jive: True Rock 'N' Roll Stories From The Drummer Of Guns N' Roses, The Cult, And Velvet Revolver", будет выпущена седьмого сентября — релиз книги несколько раз переносился из-за пандемии.







