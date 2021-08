сегодня



MATT SORUM : «Моя книга — история взлетов и падений»



MATT SORUM в рамках недавней беседы рассказал о выходящей седьмого сентября автобиографии "Double Talkin' Jive: True Rock 'N' Roll Stories From The Drummer Of Guns N' Roses, The Cult, And Velvet Revolver":



«Я всегда открыто говорил о своих чувствах — иногда во вред себе. Я - человек, который говорит без обиняков. Некоторые люди держат все в себе и не хотят открыто выражать свои чувства.



Я ощущаю себя немножко рассказчиком. У меня была такая красочная жизнь — особенно в рок-н-ролле. Я не собираюсь изображать из себя самовлюбленного парня, рассказывающего о своих рок-н-ролльных приключениях».



Соавторы Лейф Эриксон и Мартин Свенссон ранее были соавторами книги о Саманте Фокс "Forever".



«Мы пробежались по списку всего, начиная с моего детства и заканчивая сегодняшним днем, переездом в Палм-Спрингс в пустыне. Это взлеты и падения рок-н-ролльного бизнеса, испытания и беды, с которыми сталкиваются все остальные. Это просто история жизни — не сдавайся. Продолжайте двигаться и зажигать».











