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MATT SORUM благодарен за время в GUNS N' ROSES



MATT SORUM в недавнем интервью сказал, что благодарен за то, что оказался в GUNS N' ROSES:



«Когда мне повышают категорию номера в отеле, потому что парень за кассой говорит: "Эй, а не ты ли тот парень из GUNS N' ROSES? Я собираюсь повысить тебе уровень", я говорю: "Спасибо, Axl Rose". Это благословение в моей жизни, и я благодарю Бога за это, и за то, что он привел меня сюда. Я знаю, что рок-н-рольщикам трудно разглашать такую информацию, но я уже в том возрасте, когда мне все равно».







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