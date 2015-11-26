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Matt Sorum

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27 авг 2021 : 		 Matt Sorum благодарен за время в GUNS N' ROSES

17 авг 2021 : 		 MATT SORUM: «Моя книга — история взлетов и падений»

10 июн 2021 : 		 MATT SORUM продал дом

13 апр 2021 : 		 MATT SORUM и SHOOTER JENNINGS сделали саундтрек для Jack Daniel's

19 мар 2021 : 		 Биография MATT SORUM выйдет осенью с новой обложкой

11 мар 2021 : 		 MATT SORUM выпускает пиво

9 мар 2021 : 		 Биография MATT SORUM выйдет осенью

28 дек 2020 : 		 Как LARS ULRICH помог MATT SORUM попасть в GUNS N' ROSES

26 дек 2020 : 		 MATT SORUM — о биографии

1 сен 2020 : 		 MATT SORUM представил свою версию хита Тома Петти

26 авг 2020 : 		 MATT SORUM: «Не забывайте о нас, музыкантах...»

14 июл 2020 : 		 MATT SORUM: «Я начал стучать благодаря Ринго»

22 июн 2020 : 		 MATT SORUM: «Президент может собрать 19 000 в одном зале, а музыканты играть не могут?»

14 май 2020 : 		 MATT SORUM о времени в GUNS N' ROSES: «Словно смотришь чужой фильм, и ты в нём»

13 май 2020 : 		 MATT SORUM о своей студии

29 апр 2020 : 		 MATT SORUM выпустит биографию осенью

28 апр 2020 : 		 BILLY F GIBBONS и MATT SORUM в новом видео

17 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Я горжусь тем, что сделал с GUNS N' ROSES»

14 апр 2020 : 		 MATT SORUM исполняет GUNS N' ROSES

13 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Сейчас очень важно быть вместе»

8 мар 2020 : 		 Выход автобиографии MATT SORUM отложен

19 дек 2019 : 		 MATT SORUM выпустит биографию весной

17 дек 2019 : 		 MATT SORUM и BILLY F. GIBBONS отыграли на благотворительном шоу

9 фев 2018 : 		 MATT SORUM почтил память Пэта Торпи

7 фев 2018 : 		 MATT SORUM: «Оцифровка в MP3 убивает душу песни»

8 окт 2015 : 		 MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES
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MATT SORUM благодарен за время в GUNS N' ROSES



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MATT SORUM в недавнем интервью сказал, что благодарен за то, что оказался в GUNS N' ROSES:

«Когда мне повышают категорию номера в отеле, потому что парень за кассой говорит: "Эй, а не ты ли тот парень из GUNS N' ROSES? Я собираюсь повысить тебе уровень", я говорю: "Спасибо, Axl Rose". Это благословение в моей жизни, и я благодарю Бога за это, и за то, что он привел меня сюда. Я знаю, что рок-н-рольщикам трудно разглашать такую информацию, но я уже в том возрасте, когда мне все равно».

MATT SORUM Is 'Thankful' For His Time With GUNS N' ROSES: 'That's The Blessing Of My Life'



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