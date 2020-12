сегодня



MATT SORUM — о биографии



MATT SORUM недавно рассказал о биографии "Double Talkin' Jive: True Rock 'N' Roll Stories From The Drummer Of Guns N' Roses, The Cult, And Velvet Revolver", которая планируется к выпуску в апреле 2021 года:



«Я назвал её в честь песни GUNS N' ROSES "Double Talkin" Jive". Тогда гитарист GUNS N' ROSES Izzy Stradlin написал эту песню. Мы играли её вместе — на альбоме "Use Your Illusion I" — мы с Izzy записали её за один дубль. И предпосылка лирики базировалась на подобного рода подводных камнях музыкального бизнеса и успеха. Есть одно подводное течение, которое не очень привлекательно. И я говорю очень правдиво о том, через что я прошёл, с моей точки зрения.



Я не хотел сойти с ума. Я должен рассказать историю так, как она сложилась для меня, и я надеюсь, что люди не воспримут это так, как будто я выгляжу измученным, или что-то в этом роде. Я просто хотел быть как можно более правдивым и честным, с моей точки зрения.



Я думаю, что у многих есть ложное представление, что музыканты немного элитарны или привилегированы, или им что-то даровано — всё происходит автоматически, и внезапно мы знамениты. Я же смотрю на это немного иначе: ну да — у меня отличная работа. У меня отличная жизнь. Я очень благодарен за всё, что мне удалось сделать. Но в книге видно, что это было очень непросто. Было набито много шишек. А потом, по мере развития карьеры и твоего успеха происходят разные происшествия. Есть, конечно, знаменитое нарко- и алкогольное дерьмо, которое похоже на "Behind The Music" VH1 — я к тому, что всё это со мной было. Знаете, такие подводные камни звёзд рок-н-ролла и прочее дерьмо из этой оперы.



Что касается меня, то я делал это, жил по клише рок-звезды, когда я был на пике успеха [GUNS N' ROSES], и думал: "Если я не сделаю это сейчас, я пожалею об этом позже". Так что я просто пытался жить своей жизнью, и той самой жизнью, о которой мечтает жить подросток, если окажется в успешной рок-н-ролльной группе».













