Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 60
*Видео с текстом от LAKE OF TEARS 38
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 27
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 27
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 21
[= ||| все новости группы



*

Matt Sorum

*



26 дек 2020 : 		 MATT SORUM — о биографии

1 сен 2020 : 		 MATT SORUM представил свою версию хита Тома Петти

26 авг 2020 : 		 MATT SORUM: «Не забывайте о нас, музыкантах...»

14 июл 2020 : 		 MATT SORUM: «Я начал стучать благодаря Ринго»

22 июн 2020 : 		 MATT SORUM: «Президент может собрать 19 000 в одном зале, а музыканты играть не могут?»

14 май 2020 : 		 MATT SORUM о времени в GUNS N' ROSES: «Словно смотришь чужой фильм, и ты в нём»

13 май 2020 : 		 MATT SORUM о своей студии

29 апр 2020 : 		 MATT SORUM выпустит биографию осенью

28 апр 2020 : 		 BILLY F GIBBONS и MATT SORUM в новом видео

17 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Я горжусь тем, что сделал с GUNS N' ROSES»

14 апр 2020 : 		 MATT SORUM исполняет GUNS N' ROSES

13 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Сейчас очень важно быть вместе»

8 мар 2020 : 		 Выход автобиографии MATT SORUM отложен

19 дек 2019 : 		 MATT SORUM выпустит биографию весной

17 дек 2019 : 		 MATT SORUM и BILLY F. GIBBONS отыграли на благотворительном шоу

9 фев 2018 : 		 MATT SORUM почтил память Пэта Торпи

7 фев 2018 : 		 MATT SORUM: «Оцифровка в MP3 убивает душу песни»

8 окт 2015 : 		 MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES

11 ноя 2014 : 		 MATT SORUM, STEVE STEVENS, BILLY RAY CYRUS в новом видео

17 июн 2014 : 		 Новое видео MATT SORUM

23 апр 2014 : 		 Новое видео MATT SORUM

12 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

27 фев 2014 : 		 Детали нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

31 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

22 ноя 2013 : 		 MATT SORUM исполнил новую песню

14 окт 2013 : 		 MATT SORUM женился
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MATT SORUM — о биографии



*
zoom
*
* *
MATT SORUM недавно рассказал о биографии "Double Talkin' Jive: True Rock 'N' Roll Stories From The Drummer Of Guns N' Roses, The Cult, And Velvet Revolver", которая планируется к выпуску в апреле 2021 года:

«Я назвал её в честь песни GUNS N' ROSES "Double Talkin" Jive". Тогда гитарист GUNS N' ROSES Izzy Stradlin написал эту песню. Мы играли её вместе — на альбоме "Use Your Illusion I" — мы с Izzy записали её за один дубль. И предпосылка лирики базировалась на подобного рода подводных камнях музыкального бизнеса и успеха. Есть одно подводное течение, которое не очень привлекательно. И я говорю очень правдиво о том, через что я прошёл, с моей точки зрения.

Я не хотел сойти с ума. Я должен рассказать историю так, как она сложилась для меня, и я надеюсь, что люди не воспримут это так, как будто я выгляжу измученным, или что-то в этом роде. Я просто хотел быть как можно более правдивым и честным, с моей точки зрения.

Я думаю, что у многих есть ложное представление, что музыканты немного элитарны или привилегированы, или им что-то даровано — всё происходит автоматически, и внезапно мы знамениты. Я же смотрю на это немного иначе: ну да — у меня отличная работа. У меня отличная жизнь. Я очень благодарен за всё, что мне удалось сделать. Но в книге видно, что это было очень непросто. Было набито много шишек. А потом, по мере развития карьеры и твоего успеха происходят разные происшествия. Есть, конечно, знаменитое нарко- и алкогольное дерьмо, которое похоже на "Behind The Music" VH1 — я к тому, что всё это со мной было. Знаете, такие подводные камни звёзд рок-н-ролла и прочее дерьмо из этой оперы.

Что касается меня, то я делал это, жил по клише рок-звезды, когда я был на пике успеха [GUNS N' ROSES], и думал: "Если я не сделаю это сейчас, я пожалею об этом позже". Так что я просто пытался жить своей жизнью, и той самой жизнью, о которой мечтает жить подросток, если окажется в успешной рок-н-ролльной группе».

Ex-GUNS N





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 139

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом