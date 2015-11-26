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MATT SORUM : «Я начал стучать благодаря Ринго»



MATT SORUM сказал, что причиной, по которой он стал барабанщиком, был Ринго Старр:



«Это фото из моей новой книги, которая выйдет в следующем году. Причина, по которой я стал барабанщиком, — именно этот человек. Как и многие из нас в середине 1960-х мы смотрели THE BEATLES в программе у Эда Салливана, когда они впервые приехали в Америку. Я был ещё совсем маленьким, но меня привлекла "I Feel Fine". Потом мой брат Марк подарил мне 45-ку "A Hard Days", и мир перестал быть прежним.



Более 73 миллионов зрителей, что посмотрели шоу Салливана, поменяли рок-н-ролл навсегда. Для меня честь называть Ринго другом. Он продолжает серьёзно влиять на мою жизнь, и... спасибо за отличное фото!»













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