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Matt Sorum

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14 июл 2020 : 		 MATT SORUM: «Я начал стучать благодаря Ринго»

22 июн 2020 : 		 MATT SORUM: «Президент может собрать 19 000 в одном зале, а музыканты играть не могут?»

14 май 2020 : 		 MATT SORUM о времени в GUNS N' ROSES: «Словно смотришь чужой фильм, и ты в нём»

13 май 2020 : 		 MATT SORUM о своей студии

29 апр 2020 : 		 MATT SORUM выпустит биографию осенью

28 апр 2020 : 		 BILLY F GIBBONS и MATT SORUM в новом видео

17 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Я горжусь тем, что сделал с GUNS N' ROSES»

14 апр 2020 : 		 MATT SORUM исполняет GUNS N' ROSES

13 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Сейчас очень важно быть вместе»

8 мар 2020 : 		 Выход автобиографии MATT SORUM отложен

19 дек 2019 : 		 MATT SORUM выпустит биографию весной

17 дек 2019 : 		 MATT SORUM и BILLY F. GIBBONS отыграли на благотворительном шоу

9 фев 2018 : 		 MATT SORUM почтил память Пэта Торпи

7 фев 2018 : 		 MATT SORUM: «Оцифровка в MP3 убивает душу песни»

8 окт 2015 : 		 MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES

11 ноя 2014 : 		 MATT SORUM, STEVE STEVENS, BILLY RAY CYRUS в новом видео

17 июн 2014 : 		 Новое видео MATT SORUM

23 апр 2014 : 		 Новое видео MATT SORUM

12 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

27 фев 2014 : 		 Детали нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

31 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

22 ноя 2013 : 		 MATT SORUM исполнил новую песню

14 окт 2013 : 		 MATT SORUM женился

12 сен 2013 : 		 MATT SORUM выпустит новый альбом в январе

3 янв 2013 : 		 MATT SORUM записывает новый альбом
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|||| сегодня

MATT SORUM: «Я начал стучать благодаря Ринго»



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MATT SORUM сказал, что причиной, по которой он стал барабанщиком, был Ринго Старр:

«Это фото из моей новой книги, которая выйдет в следующем году. Причина, по которой я стал барабанщиком, — именно этот человек. Как и многие из нас в середине 1960-х мы смотрели THE BEATLES в программе у Эда Салливана, когда они впервые приехали в Америку. Я был ещё совсем маленьким, но меня привлекла "I Feel Fine". Потом мой брат Марк подарил мне 45-ку "A Hard Days", и мир перестал быть прежним.

Более 73 миллионов зрителей, что посмотрели шоу Салливана, поменяли рок-н-ролл навсегда. Для меня честь называть Ринго другом. Он продолжает серьёзно влиять на мою жизнь, и... спасибо за отличное фото!»

MATT SORUM: The Reason I Became A Drummer Was RINGO STARR





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