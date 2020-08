сегодня



MATT SORUM : «Не забывайте о нас, музыкантах...»



Бывший барабанщик GUNS N' ROSES Matt Sorum сказал, что морально поддерживает музыкантов, которые столкнулись с материальными трудностями из-за пандемии коронавируса.



В интервью ведущему подкаста "Drum For The Song" Dane’у Campbell’у, барабанщику группы PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS, он поведал:



«Мне каждый день звонят с просьбой принять участие в благотворительном Zoom-мероприятии, а потом в другой благотворительной акции, и ещё одной. Так продолжается уже долгое время, но в последние 4–5 месяцев чаще, чем когда-либо. И я всегда отвечаю людям: "Не забывайте о нас, музыкантах".



Думаю, существует некое представление о том, что мы делаем это ради забавы и не имеем нужды кормить свои семьи и платить по счетам. А музыка — это такая серая зона, вроде: "Ух ты, здорово! Ты делаешь это для удовольствия, так ведь?" А я говорю: "Нет, на самом деле я так зарабатываю на жизнь". Это моя работа. Есть ещё предвзятое мнение о том, что мы особо не напрягаемся. В действительности наш труд очень даже тяжёл. Когда мы в туре, то по 8–10 часов колесим по дорогам в автобусе или фургоне, затем выходим на сцену, играем, а после этого вновь залезаем в автобус и мчимся дальше, уставшие. Мы развлекаем, это и есть наше дело — развлекать.



Артист должен быть готов решить, чем он хочет поделиться. К нам все обращаются с предложениями типа: "Привет, я устраиваю благотворительный концерт. Вы сыграете, ребята?" А я им: "Боже мой, да я уже в десяти таких поучаствовал только за этот год". Не поймите меня превратно — я люблю помогать. Но и для нас, музыкантов, приходит момент, когда нужно немного отдохнуть. В особенности сейчас. И что будет с нами? Не то чтобы мы шли и веселились. Мы выбрали жизнь, об этом речь.



Поэтому, надеюсь, мы сумеем найти верное решение проблемы для музыкантов, артистов, турового персонала, управляющих клубами и концертными площадками. Это сложно, и я всем сердцем сопереживаю тем, кому сейчас приходится бороться за существование».













+1 -0



просмотров: 260