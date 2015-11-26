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Matt Sorum

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26 авг 2020 : 		 MATT SORUM: «Не забывайте о нас, музыкантах...»

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22 июн 2020 : 		 MATT SORUM: «Президент может собрать 19 000 в одном зале, а музыканты играть не могут?»

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13 май 2020 : 		 MATT SORUM о своей студии

29 апр 2020 : 		 MATT SORUM выпустит биографию осенью

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14 апр 2020 : 		 MATT SORUM исполняет GUNS N' ROSES

13 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Сейчас очень важно быть вместе»

8 мар 2020 : 		 Выход автобиографии MATT SORUM отложен

19 дек 2019 : 		 MATT SORUM выпустит биографию весной

17 дек 2019 : 		 MATT SORUM и BILLY F. GIBBONS отыграли на благотворительном шоу

9 фев 2018 : 		 MATT SORUM почтил память Пэта Торпи

7 фев 2018 : 		 MATT SORUM: «Оцифровка в MP3 убивает душу песни»

8 окт 2015 : 		 MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES

11 ноя 2014 : 		 MATT SORUM, STEVE STEVENS, BILLY RAY CYRUS в новом видео

17 июн 2014 : 		 Новое видео MATT SORUM

23 апр 2014 : 		 Новое видео MATT SORUM

12 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

27 фев 2014 : 		 Детали нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

31 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

22 ноя 2013 : 		 MATT SORUM исполнил новую песню

14 окт 2013 : 		 MATT SORUM женился

12 сен 2013 : 		 MATT SORUM выпустит новый альбом в январе

3 янв 2013 : 		 MATT SORUM записывает новый альбом
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MATT SORUM: «Не забывайте о нас, музыкантах...»



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Бывший барабанщик GUNS N' ROSES Matt Sorum сказал, что морально поддерживает музыкантов, которые столкнулись с материальными трудностями из-за пандемии коронавируса.

В интервью ведущему подкаста "Drum For The Song" Dane’у Campbell’у, барабанщику группы PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS, он поведал:

«Мне каждый день звонят с просьбой принять участие в благотворительном Zoom-мероприятии, а потом в другой благотворительной акции, и ещё одной. Так продолжается уже долгое время, но в последние 4–5 месяцев чаще, чем когда-либо. И я всегда отвечаю людям: "Не забывайте о нас, музыкантах".

Думаю, существует некое представление о том, что мы делаем это ради забавы и не имеем нужды кормить свои семьи и платить по счетам. А музыка — это такая серая зона, вроде: "Ух ты, здорово! Ты делаешь это для удовольствия, так ведь?" А я говорю: "Нет, на самом деле я так зарабатываю на жизнь". Это моя работа. Есть ещё предвзятое мнение о том, что мы особо не напрягаемся. В действительности наш труд очень даже тяжёл. Когда мы в туре, то по 8–10 часов колесим по дорогам в автобусе или фургоне, затем выходим на сцену, играем, а после этого вновь залезаем в автобус и мчимся дальше, уставшие. Мы развлекаем, это и есть наше дело — развлекать.

Артист должен быть готов решить, чем он хочет поделиться. К нам все обращаются с предложениями типа: "Привет, я устраиваю благотворительный концерт. Вы сыграете, ребята?" А я им: "Боже мой, да я уже в десяти таких поучаствовал только за этот год". Не поймите меня превратно — я люблю помогать. Но и для нас, музыкантов, приходит момент, когда нужно немного отдохнуть. В особенности сейчас. И что будет с нами? Не то чтобы мы шли и веселились. Мы выбрали жизнь, об этом речь.

Поэтому, надеюсь, мы сумеем найти верное решение проблемы для музыкантов, артистов, турового персонала, управляющих клубами и концертными площадками. Это сложно, и я всем сердцем сопереживаю тем, кому сейчас приходится бороться за существование».

MATT SORUM On Response To Coronavirus Crisis:





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