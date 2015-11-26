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MATT SORUM продал дом



По сообщению Architectural Digest, бывший барабанщик GUNS N' ROSES MATT SORUM продал свой дом в Лос-Анджелесе за три миллиона долларов.



Расположенный за живой изгородью испанский колониальный дуплекс площадью 3 966 кв. футов был построен в 1929 году и напоминает замок Chateau Marmont. Этот дом находится в самом престижном районе Лос-Анджелеса Beverly Grove, в нескольких минутах ходьбы от лучших магазинов и ресторанов, которые могут предложить Melrose Ave и Beverly Blvd. Каждая часть состоит из трёх спален и просторных жилых помещений площадью почти 2 000 квадратных футов.



Всемирно известному дизайнеру Райану Сагиану было поручено изменить дизайн дома, сохранив при этом его архитектурную целостность и бесчисленные оригинальные детали. Отдельный задний дом был переоборудован в полноценную музыкальную студию. Среди других удобств — система фильтрации воды, оригинальный фонтан, винтажное освещение, камины, ухоженные сады, пруд кои, камеры наблюдения и многое другое.



Согласно документам о собственности, SORUM приобрёл дом в 2004 году за 1,15 миллиона долларов.







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