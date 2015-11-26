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Matt Sorum

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10 июн 2021 : 		 MATT SORUM продал дом

13 апр 2021 : 		 MATT SORUM и SHOOTER JENNINGS сделали саундтрек для Jack Daniel's

19 мар 2021 : 		 Биография MATT SORUM выйдет осенью с новой обложкой

11 мар 2021 : 		 MATT SORUM выпускает пиво

9 мар 2021 : 		 Биография MATT SORUM выйдет осенью

28 дек 2020 : 		 Как LARS ULRICH помог MATT SORUM попасть в GUNS N' ROSES

26 дек 2020 : 		 MATT SORUM — о биографии

1 сен 2020 : 		 MATT SORUM представил свою версию хита Тома Петти

26 авг 2020 : 		 MATT SORUM: «Не забывайте о нас, музыкантах...»

14 июл 2020 : 		 MATT SORUM: «Я начал стучать благодаря Ринго»

22 июн 2020 : 		 MATT SORUM: «Президент может собрать 19 000 в одном зале, а музыканты играть не могут?»

14 май 2020 : 		 MATT SORUM о времени в GUNS N' ROSES: «Словно смотришь чужой фильм, и ты в нём»

13 май 2020 : 		 MATT SORUM о своей студии

29 апр 2020 : 		 MATT SORUM выпустит биографию осенью

28 апр 2020 : 		 BILLY F GIBBONS и MATT SORUM в новом видео

17 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Я горжусь тем, что сделал с GUNS N' ROSES»

14 апр 2020 : 		 MATT SORUM исполняет GUNS N' ROSES

13 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Сейчас очень важно быть вместе»

8 мар 2020 : 		 Выход автобиографии MATT SORUM отложен

19 дек 2019 : 		 MATT SORUM выпустит биографию весной

17 дек 2019 : 		 MATT SORUM и BILLY F. GIBBONS отыграли на благотворительном шоу

9 фев 2018 : 		 MATT SORUM почтил память Пэта Торпи

7 фев 2018 : 		 MATT SORUM: «Оцифровка в MP3 убивает душу песни»

8 окт 2015 : 		 MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES

11 ноя 2014 : 		 MATT SORUM, STEVE STEVENS, BILLY RAY CYRUS в новом видео

17 июн 2014 : 		 Новое видео MATT SORUM
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MATT SORUM продал дом



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По сообщению Architectural Digest, бывший барабанщик GUNS N' ROSES MATT SORUM продал свой дом в Лос-Анджелесе за три миллиона долларов.

Расположенный за живой изгородью испанский колониальный дуплекс площадью 3 966 кв. футов был построен в 1929 году и напоминает замок Chateau Marmont. Этот дом находится в самом престижном районе Лос-Анджелеса Beverly Grove, в нескольких минутах ходьбы от лучших магазинов и ресторанов, которые могут предложить Melrose Ave и Beverly Blvd. Каждая часть состоит из трёх спален и просторных жилых помещений площадью почти 2 000 квадратных футов.

Всемирно известному дизайнеру Райану Сагиану было поручено изменить дизайн дома, сохранив при этом его архитектурную целостность и бесчисленные оригинальные детали. Отдельный задний дом был переоборудован в полноценную музыкальную студию. Среди других удобств — система фильтрации воды, оригинальный фонтан, винтажное освещение, камины, ухоженные сады, пруд кои, камеры наблюдения и многое другое.

Согласно документам о собственности, SORUM приобрёл дом в 2004 году за 1,15 миллиона долларов.

Former GUNS N



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