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Matt Sorum

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28 дек 2020 : 		 Как LARS ULRICH помог MATT SORUM попасть в GUNS N' ROSES

26 дек 2020 : 		 MATT SORUM — о биографии

1 сен 2020 : 		 MATT SORUM представил свою версию хита Тома Петти

26 авг 2020 : 		 MATT SORUM: «Не забывайте о нас, музыкантах...»

14 июл 2020 : 		 MATT SORUM: «Я начал стучать благодаря Ринго»

22 июн 2020 : 		 MATT SORUM: «Президент может собрать 19 000 в одном зале, а музыканты играть не могут?»

14 май 2020 : 		 MATT SORUM о времени в GUNS N' ROSES: «Словно смотришь чужой фильм, и ты в нём»

13 май 2020 : 		 MATT SORUM о своей студии

29 апр 2020 : 		 MATT SORUM выпустит биографию осенью

28 апр 2020 : 		 BILLY F GIBBONS и MATT SORUM в новом видео

17 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Я горжусь тем, что сделал с GUNS N' ROSES»

14 апр 2020 : 		 MATT SORUM исполняет GUNS N' ROSES

13 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Сейчас очень важно быть вместе»

8 мар 2020 : 		 Выход автобиографии MATT SORUM отложен

19 дек 2019 : 		 MATT SORUM выпустит биографию весной

17 дек 2019 : 		 MATT SORUM и BILLY F. GIBBONS отыграли на благотворительном шоу

9 фев 2018 : 		 MATT SORUM почтил память Пэта Торпи

7 фев 2018 : 		 MATT SORUM: «Оцифровка в MP3 убивает душу песни»

8 окт 2015 : 		 MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES

11 ноя 2014 : 		 MATT SORUM, STEVE STEVENS, BILLY RAY CYRUS в новом видео

17 июн 2014 : 		 Новое видео MATT SORUM

23 апр 2014 : 		 Новое видео MATT SORUM

12 мар 2014 : 		 Трейлер нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

27 фев 2014 : 		 Детали нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

31 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома MATT SORUM'S FIERCE JOY

22 ноя 2013 : 		 MATT SORUM исполнил новую песню
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Как LARS ULRICH помог MATT SORUM попасть в GUNS N' ROSES



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MATT SORUM поздравил барабанщика METALLICA с 57-летием и рассказал о том, как тот помог ему оказаться в GUNS N' ROSES:

«Поздравляю с днюхой моего друга Lars'a Ulrich'a, с которым мы уже тридцать один год общаемся... Мы впервые встретились, когда THE CULT играли на разогреве в туре Justice For All и провели много ночей за обсуждениями рок-н-ролла. THE CULT были в туре порядка шести месяцев и все это было настоящим безумие и я по-прежнему с теплотой вспоминаю те времена. И после того, как мы с Lars'ом стали близки, именно он дал Slash'y мой телефон и я попал в GNR. Конечно же, эпические GNR, стадионные туры с METALLICA были легендарны. Кроме всех музыкальных наград, самое главное, что он всегда был там как друг. @larsulrich @metallica»

How LARS ULRICH Helped Get MATT SORUM Into GUNS N' ROSES





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