сегодня



Как LARS ULRICH помог MATT SORUM попасть в GUNS N' ROSES



MATT SORUM поздравил барабанщика METALLICA с 57-летием и рассказал о том, как тот помог ему оказаться в GUNS N' ROSES:



«Поздравляю с днюхой моего друга Lars'a Ulrich'a, с которым мы уже тридцать один год общаемся... Мы впервые встретились, когда THE CULT играли на разогреве в туре Justice For All и провели много ночей за обсуждениями рок-н-ролла. THE CULT были в туре порядка шести месяцев и все это было настоящим безумие и я по-прежнему с теплотой вспоминаю те времена. И после того, как мы с Lars'ом стали близки, именно он дал Slash'y мой телефон и я попал в GNR. Конечно же, эпические GNR, стадионные туры с METALLICA были легендарны. Кроме всех музыкальных наград, самое главное, что он всегда был там как друг. @larsulrich @metallica»













+1 -1



просмотров: 355