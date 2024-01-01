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Matt Sorum

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13 янв 2024 : 		 MATT SORUM: «Этот год будет особенным»

27 дек 2023 : 		 MATT SORUM о GUNS N' ROSES: «У нас был менталитет банды, и я хотел быть участником этой банды»

12 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Да не пытался я оскорбить SORUM'a»

13 ноя 2022 : 		 MATT SORUM: «Я не жду звонка от GUNS N' ROSES

30 сен 2021 : 		 MATT SORUM — о неучастии в туре GUNS N' ROSES

1 сен 2021 : 		 Matt Sorum не хотел бы оставаться в GUNS N' ROSES

27 авг 2021 : 		 Matt Sorum благодарен за время в GUNS N' ROSES

17 авг 2021 : 		 MATT SORUM: «Моя книга — история взлетов и падений»

10 июн 2021 : 		 MATT SORUM продал дом

13 апр 2021 : 		 MATT SORUM и SHOOTER JENNINGS сделали саундтрек для Jack Daniel's

19 мар 2021 : 		 Биография MATT SORUM выйдет осенью с новой обложкой

11 мар 2021 : 		 MATT SORUM выпускает пиво

9 мар 2021 : 		 Биография MATT SORUM выйдет осенью

28 дек 2020 : 		 Как LARS ULRICH помог MATT SORUM попасть в GUNS N' ROSES

26 дек 2020 : 		 MATT SORUM — о биографии

1 сен 2020 : 		 MATT SORUM представил свою версию хита Тома Петти

26 авг 2020 : 		 MATT SORUM: «Не забывайте о нас, музыкантах...»

14 июл 2020 : 		 MATT SORUM: «Я начал стучать благодаря Ринго»

22 июн 2020 : 		 MATT SORUM: «Президент может собрать 19 000 в одном зале, а музыканты играть не могут?»

14 май 2020 : 		 MATT SORUM о времени в GUNS N' ROSES: «Словно смотришь чужой фильм, и ты в нём»

13 май 2020 : 		 MATT SORUM о своей студии

29 апр 2020 : 		 MATT SORUM выпустит биографию осенью

28 апр 2020 : 		 BILLY F GIBBONS и MATT SORUM в новом видео

17 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Я горжусь тем, что сделал с GUNS N' ROSES»

14 апр 2020 : 		 MATT SORUM исполняет GUNS N' ROSES

13 апр 2020 : 		 MATT SORUM: «Сейчас очень важно быть вместе»
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MATT SORUM: «Этот год будет особенным»



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MATT SORUM на днях поделился планами на 2024 год:

«Творчество — это то, чем я занимался с детства, рисуя картинки с барабанными установками на своей папке Peechee в задней части класса. Я представлял себя на сцене самой большой арены и после того, как увидел KISS в 1975 году, понял, что это возможно. Рок-н-ролл был у меня в крови, и моей целью было попасть в Голливуд, чтобы добиться успеха! Это не произошло в одночасье, так как я отправился в Голливуд в 19 лет и только в 28 лет смог принять участие в своем первом ярком выступлении в группе THE CULT, что для рокера тех времен было достаточно поздно. Главное, что я всегда делал, — это верил в себя, когда никто не верил. У меня не было вариантов: "Делай или умри".

В конце концов я добрался до цели, и даже выше, чем я мог себе представить. Сейчас я использую ту же идею воплощения в жизнь в других сферах моей жизни, как в мире стартапов, так и за пределами того, что я сделал в музыке. Последние два с половиной года после рождения Лу моя семья и дочь были в центре моего внимания, я был в режиме отца 24/7. Это самый большой опыт в моей жизни, и я буду продолжать быть самым лучшим, каким только могу быть для нее. Тем не менее, я представляю себе 2024 год и то, к чему я хочу прийти, и барабаны и музыка снова становятся в центре моего внимания. Многие вещи начинают вырисовываться, но сейчас я устанавливаю свои намерения и привлекаю энергию. Вселенная прислушивается, и я верю, что этот год будет особенным».




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