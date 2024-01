сегодня



MATT SORUM: «Этот год будет особенным»



MATT SORUM на днях поделился планами на 2024 год:



«Творчество — это то, чем я занимался с детства, рисуя картинки с барабанными установками на своей папке Peechee в задней части класса. Я представлял себя на сцене самой большой арены и после того, как увидел KISS в 1975 году, понял, что это возможно. Рок-н-ролл был у меня в крови, и моей целью было попасть в Голливуд, чтобы добиться успеха! Это не произошло в одночасье, так как я отправился в Голливуд в 19 лет и только в 28 лет смог принять участие в своем первом ярком выступлении в группе THE CULT, что для рокера тех времен было достаточно поздно. Главное, что я всегда делал, — это верил в себя, когда никто не верил. У меня не было вариантов: "Делай или умри".



В конце концов я добрался до цели, и даже выше, чем я мог себе представить. Сейчас я использую ту же идею воплощения в жизнь в других сферах моей жизни, как в мире стартапов, так и за пределами того, что я сделал в музыке. Последние два с половиной года после рождения Лу моя семья и дочь были в центре моего внимания, я был в режиме отца 24/7. Это самый большой опыт в моей жизни, и я буду продолжать быть самым лучшим, каким только могу быть для нее. Тем не менее, я представляю себе 2024 год и то, к чему я хочу прийти, и барабаны и музыка снова становятся в центре моего внимания. Многие вещи начинают вырисовываться, но сейчас я устанавливаю свои намерения и привлекаю энергию. Вселенная прислушивается, и я верю, что этот год будет особенным».





